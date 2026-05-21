Dnevnica vozača kamiona u Hrvatskoj 30 eura, u BiH 50, u Sloveniji 80 eura, u Austriji 90...

U Hrvatskoj nedostaje više od tri tisuće vozača kamiona, a u udruzi Convoy napominju da se situacija pogoršava iz godine u godinu jer većina osposobljenih vozača posao traži u inozemstvu zbog većih plaća. Nedostatak voača kamiona ne pogađa samo Hrvatsku, nego i cijelu Europsku uniju, u kojoj prema službenim procjenama nedostaje gotovo pola milijua profesionalnih vozača, a do 2028. godine moglo bi ih nedostajati čak 745 tisuća. Situacija je posebno alarmantna u Njemačkoj gdje nedostaje 130 tisuća vozača kamiona, zbog čega su njemački špediteri apelirali na vladu da poduzme mjere kako bi se smanjio nedostatak vozača kamiona. Velik broj hrvatskih kamiondžija posao je našao upravo u Njemačkoj, kao i u Italiji, Nizozemskoj pa čak i u Kanadi.