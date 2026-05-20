Mnogi sanjaju o tome da jednog dana imaju vlastitu nekretninu, ali uz današnje cijene stanova i kuća taj cilj mnogima djeluje gotovo nedostižno. Zato vijest da se čitav grčki otok prodaje za manje novca nego što košta prosječan stan u Londonu zvuči kao ponuda iz snova. Ipak, iza nevjerojatno niske cijene krije se mnogo kompliciranija priča.

Riječ je o otoku Makri, petom po veličini u arhipelagu Ehinadi u Jonskom moru. Okružen je bistrom vodom, ima razvedenu obalu i gotovo netaknutu prirodu, daleko od masovnog turizma koji je preplavio mnoga grčka ljetovališta, piše Nova.rs.

Kada se prvi put pojavio na tržištu luksuznih nekretnina 2022. godine, njegova vrijednost procjenjivala se na oko osam milijuna eura. Danas se, međutim, na aukciji prodaje za svega 247.000 eura.

Razlog ogromnog pada cijene nisu loša lokacija ili nedostatak prirodnih ljepota, već ozbiljni pravni i financijski problemi koji prate otok.

Makri je, prema dokumentaciji, pogrešno klasificiran kao privatna šuma, što automatski ograničava mogućnosti gradnje i razvoja. Osim toga, nalazi se u zoni posebne zaštite prirode pa su praktično blokirani planovi za izgradnju luksuznih hotela i turističkih kompleksa koji su ranije predstavljani kao najveći potencijal otoka.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je otok dio europske ekološke mreže Natura 2000. Upravo zbog tih propisa Grčka je posljednjih godina uvodila ograničenja čak i na pojedinim plažama, uključujući zabrane postavljanja velikog broja ležaljki i turističkih sadržaja.

To znači da bi svaki budući vlasnik za ozbiljniju izgradnju morao dobiti posebno odobrenje države putem predsjedničkog dekreta, što je dug i kompliciran administrativni proces.

Međutim, najveći problem tek dolazi. Uz otok dolaze i golemi dugovi. Prema pisanju portala Sofokleous10, financijska potraživanja i porezni dugovi povezani s Makrijem dosežu najmanje 20 milijuna eura.

Osim toga, otok praktički nema infrastrukturu. Ne postoje uređeni sustavi za struju, vodu niti odlaganje otpada pa bi novi vlasnik sve morao organizirati i financirati samostalno.

U stvarnosti, Makri se trenutačno uglavnom može koristiti za poljoprivredu ili kao privatno utočište za ljude koji žele potpuni mir i izolaciju.

Ipak, unatoč svim problemima, mnogima ideja o privatnom otoku usred Jonskog mora i dalje zvuči primamljivo. Za nekoga tko ima dovoljno novca, strpljenja i volje suočiti se s kompliciranom birokracijom, Makri bi mogao postati vrlo neobična investicija.