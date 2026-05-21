Hrvatica podijelila kako izgleda biti 'žrtva' kredita? "Nigdje nije išla 15 godina"

Objava korisnice Reddita koja razmišlja o stambenom kreditu s ratom od 650 do 700 eura na 25 godina sažela je strahove i frustracije cijele jedne generacije.
"To je dosta novaca mjesečno i može se lijepo putovati i provoditi svaki mjesec", napisala je, pitajući se kako izgleda društveni život onih koji se nose s velikim financijskim obvezama. Njezin strah da ne postane "žrtva" vlastite nekretnine i da žrtvuje svoju mladost za buduću sigurnost djece odjeknuo je među stotinama korisnika koji su se uključili u raspravu, prenosi Večernji list.
Iako je autorica objave izrazila bojazan od financijskog ropstva, većina komentatora brzo je ponudila drugu perspektivu, uspoređujući ratu kredita s cijenom najma stana.
"Sigurno ljepše nego s rentom stana za istu ako ne i višu cijenu. Zagreb je jako blizu 800-850 eura na mjesec", istaknuo je najpopularniji komentar, pokrenuvši lavinu sličnih mišljenja. Mnogi su se složili da je plaćanje rate za vlastitu nekretninu psihološki lakše od "bacanja novca" na stanarinu.
"Ljepše spavam dok otplaćujem svoj kredit nego gazdin kroz najam stana", slikovito je opisala jedna korisnica. Kroz raspravu se provlači konsenzus da, iako je kredit ogroman teret, u konačnici se ulaže u vlastitu imovinu, za razliku od najma koji ne nudi nikakvu dugoročnu sigurnost.
Ipak, nitko nije negirao da život s kreditom zahtijeva značajna odricanja. Korisnici su dijelili svoja iskustva, naglašavajući da se ne može imati sve.
"Ne možeš imati i putovanja i modernu garderobu, super auto, najnovije mobitele i slično i stambeni kredit. Ti odlučuješ što su ti prioriteti", realno je sažeo jedan komentator.
Ključna varijabla, kako mnogi ističu, visina je primanja. Rata od 700 eura potpuno je drugačije opterećenje za kućanstvo s prihodima od 1500 eura u usporedbi s onim od 3000 eura. Neki su podijelili i teža iskustva, poput priče o prijateljici koja nakon uzimanja kredita i rođenja troje djece "nikud nije išla 15 godina".
Dugoročna perspektiva, međutim, mnogima daje nadu. Više korisnika istaknulo je kako vrijednost novca s vremenom opada zbog inflacije, dok rata kredita (pogotovo s fiksnom kamatnom stopom) ostaje ista ili slična.
"Moja mama je uzela kredit za stan i plaćala je ratu 1.250,00 kn što je bio ogroman novac tada... Danas je 700 eura mnogo, ali za 15 godina će biti malo novaca", podijelio je jedan korisnik.
Upravo ta računica - da će rata s godinama postajati sve manji teret kako plaće rastu, dok će cijene najma neizbježno ići gore - mnogima je glavni argument zašto se, unatoč početnim žrtvama, kupnja stana ipak isplati. Rasprava na Redditu tako jasno pokazuje da za mlade u Hrvatskoj izbor često nije između lagodnog života i kredita, već između dvije vrste financijskog tereta, pri čemu vlasništvo nad nekretninom, unatoč svemu, i dalje predstavlja željeni cilj.
