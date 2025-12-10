Koliko su ljudi monogamni kao vrsta?

Tim znanstvenika koji je vodio Mark Dyble, evolucijski antropolog sa Sveučilišta u Cambridgeu, koristio je računalni model i podatke o braći i sestrama dobivene genetskim istraživanjima ljudi i drugih sisavaca kako bi došao do procijenjenih ocjena monogamije. Svoje su nalaze objavili u časopisu Proceedings of the Royal Society B u srijedu.