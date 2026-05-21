Marko Vučetić: HDZ je jučer izrekao rečenicu koja može ući u rječnik najbestijalnijih pojmova

Rečenica koju je HDZ jučer izrekao je rečenica koja može ući u rječnik najbestijalnijih pojmova. Oni su optužili saborskog zastupnika SDP-a Ostojića da lešinari. Netko može lešinariti samo ako postoji leš. Zašto su oni u metaforičkom i simboličkom smislu uopće se za ovaj pojam i zašto su odlučili promatrati našeg poginulog sugrađanina kao tijelo nad kojim će se oni politički hraniti na ovaj ili onaj način? Mi se nalazimo u području najbestijalnijih nekropolitika. Oni se hrane našom smrću, nije to nešto o čemu nismo govorili i o čemu ja nisam govorio. Nije to nešto što me iznenađuje, ali postoje slučajevi s kojima se možemo identificirati, ne kao stručnjaci, već kao ljudi koji imaju emocije i lako možemo zamisliti situaciju da se nešto takvo dogodi i našim najmilijima. Luka je postao simbol djeteta svih nas koji imamo djecu, u državi koja ne brine i ne vodi računa o djeci. Da vodi računa o djeci, netko bi preuzeo političku odgovornost, jer to je najmanje što se može napraviti u ovoj situaciji", rekao je.