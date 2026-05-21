Potres pogodio Napulj, zatvorene škole: U Bacoliju se urušio dio vidikovca

Potresno podrhtavanje zabilježeno je u četvrtak ujutro na području Campi Flegrei u Napulju. INGV navodi da je epicentar potresa magnitude 4,4 lociran uz obalu zaljeva Pozzuoli, na dubini od 3 kilometra, javlja Euronews.

Potres se osjetio diljem područja Napulja. Mnogi stanovnici objavili su poruke na društvenim mrežama kako bi prijavili podrhtavanje tla. Općine Pozzuoli, Bacoli i Quarto odlučile su zatvoriti škole.

Seizmička zona Campi Flegrei

Campi Flegrei je golemi supervulkan zapadno od Napulja, karakterističan po kalderi — udubljenju nastalom urušavanjem krova drevne magmatske komore. Sa seizmičkog gledišta, područje je vrlo aktivno i podložno fenomenu bradiseizma, koji uzrokuje periodično podizanje i spuštanje tla, praćeno čestim serijama uglavnom umjerenih potresa.

Potresi na tom području uglavnom su plitki, nastaju u gornjih nekoliko kilometara Zemljine kore, zbog čega ih lokalno stanovništvo posebno snažno osjeća čak i kada nisu velikog intenziteta.

Kako javlja La Repubblica, nema zabilježene ozbiljne štete, osim manjih urušavanja u Bacoliju, kod vidikovca Maurizio Valenzi i Punta Epitaffio. Iz predostrožnosti su zatvorene škole u flegrejskim općinama te u napuljskim četvrtima Bagnoli i Fuorigrotta. Komunalni tehničari provode provjere u svim školama “crvene zone”, kao i u nekim školskim zgradama prve općinske četvrti Napulja.

„Nije prestajalo, snažno i dugo“, priča Anna. „Još se tresemo“, kaže Vincenzo iz Monte di Procide. „Krevet se tresao bez prestanka“, govori Ilaria iz Quarta. Šteta je prijavljena u Bacoliju. Na vidikovcu “Maurizio Valenzi” u ulici Via Castello urušio se dio luka, jednog od najpoznatijih panoramskih mjesta grada.

Događaj je dio bradiseizmičke krize koja traje od 2005. godine: stalno izdizanje tla uzrokuje naprezanje stijena i izaziva potrese s kojima stanovništvo već dugo živi.

Samo tijekom travnja, prema posljednjem biltenu Vezuvskog opservatorija, na području Campi Flegrei zabilježeno je 315 potresa. Najjači je bio 8. travnja magnitude 3,4. Od početka travnja senzori bilježe podizanje tla prosječnom brzinom od oko 15 milimetara mjesečno.

🔵 Tanta paura per il #terremoto di magnitudo 4.4 avvertito questa mattina all’alba a Napoli e nell'area Flegrea e occidentale. Non si segnalano danni importanti. Nel video Bacoli, epicentro del sisma: è tra i Comuni in cui oggi le scuole resteranno chiuse pic.twitter.com/Go6l8SiLPM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 21, 2026

Kontrole i šteta

Vatrogasci nakon potresa magnitude 4,4 nisu zaprimili zahtjeve za spašavanje. Ekipa vatrogasaca poslana je u Bacoli radi uklanjanja kamenja s ceste nakon odrona između Punta Epitaffio i Punta Pennata.

U Bacoliju se, također, kod vidikovca Maurizio Valenzi u Via Castello, urušio dio luka jednog od najljepših i najpoznatijih panoramskih mjesta grada. „Mnogi nam prijavljuju otpadanje žbuke s pročelja privatnih zgrada“, dodao je gradonačelnik Della Ragione. „Primamo pozive stanovnika koji prijavljuju probleme unutar svojih domova. Također su prijavljena oštećenja na obalnim liticama uz more.“

Arheološki park Campi Flegrei, kako je priopćio ravnatelj Fabio Pagano, „zatvara sva svoja nalazišta radi provođenja sigurnosnih tehničkih pregleda“.