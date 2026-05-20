Orient Express pokreće novu rutu: Vrhunac talijanskog glamura na tračnicama i paprena cijena

Više od 140 godina nakon što je originalni Orient Express postao sinonim za luksuz i avanturu starog svijeta, nova željeznička linija prevozit će putnike iz Rima u Istanbul. Kroz pet dana i četiri noći uživat će u šampanjcu, nagrađenim jelima, klasičnim europskim krajolicima, sve s talijanskim prizvukom. Početna cijena ulaznica - 20 tisuća eura!

Dana 22. listopada krenut će prvi La Dolce Vita Orient Express, inspiriran originalnim putovanjem i prihvaćajući vrhunac talijanskog glamura. Sretni gosti započet će svoje luksuzno iskustvo u Orient Express salonu na stanici Roma Ostiense, koji je dizajnirao arhitekt Hugo Toro. Tamo će ih dočekati pjenušac, aperitiv i živa talijanska glazba.

Na vlak će se ukrcati navečer, pa će putnike dočekati u apartmanima i kabinama inspiriranim Italijom 1960-ih godina, koje je dizajnirao milanski Dimorestudio, te će moći kušati jelovnike chefa Heinza Becka s tri Michelinove zvjezdice u elegantnom vagonu-restoranu, piše Euronews.

Probudivši se nakon okrepljujućeg sna u luksuznoj kabini od 7,4 kvadrata ili apartmanu od 10,7 kvadrata, gosti će stići u Veneciju. Mogu birati između lutanja uskim ulicama "Plutajućeg grada" ili se odlučiti za obilazak lagune ili priliku da vide grad očima Casanove.

Sljedeća stanica je Budimpešta. Poznat kao "biser Dunava", putnici Orient Expressa mogu istražiti njegovu bogatu povijest i upečatljivu arhitekturu, prije laganog ručka u Budimu ili Pešti, dvama prepoznatljivim dijelovima grada koji se nalaze na rijeci.

Sljedećeg dana vlak prelazi Karpate i zaustavlja se u dva rumunjska dragulja - lijepom, srednjovjekovnom Brașovu i planinskom gradu Sinaiji. Te će večeri gosti kušati aperitive, večeru i glazbu, prije nego što krenu u krevet na posljednji san u vlaku.

Sljedećeg poslijepodneva, Orient Express će stići do svoje posljednje stanice na povijesnoj ruti i stići na konačno odredište - Istanbul. Nakon što se iskrcaju iz kultnog vlaka, gosti mogu istražiti gradske kupole, bazare i živopisne ulice ili nastaviti svoje putovanje još dalje na istok.

Sigurno će to biti avantura - za one koji si to mogu priuštiti, jer cijene karata kreću od 20.000 eura po osobi.