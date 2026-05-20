Posrnulo prijateljstvo Kine i Rusije? Putin odlazi kući bez dogovora

Kako piše BBC, Rusija želi nastaviti s planovima za novi plinovod, Snaga Sibira 2 i nadala se da bi joj Peking pomogao u tome. Plinovod bi doveo dodatne količine ruskog plina iz zapadnog Sibira u Sjevernu Kinu te tako Rusiji pomogao nadoknaditi gubitak s europskih tržišta. No, u Kini baš i nisu skloni previše se osloniti na Rusiju i žele izbjeći preveliku ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, prenosi tportal.