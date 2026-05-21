Oglas

kod odmorišta sitno

Užas na A1: Automobil naletio na pješakinju, poginula je

author
Hina
|
21. svi. 2026. 07:17
>
08:38
Autocesta
Ilustracija | Nikola Mraovic/PIXSELL

Pješakinja je poginula na A1 kod odmorišta Sitno u srijedu kasno navečer kad je u nju udarilo osobno vozilo, doznaje se u splitskoj policiji.

Oglas

Teška prometna nesreća dogodila se oko 23​,40 sati na 341 kilometru autoceste A1, nedaleko odmorišta Sitno​ gdje je vozač osobnog vozila udario u pješakinju koja se nalazila na kolniku​ i koja je smrtno stradala. 

Na mjestu teške nesreće policija je obavila očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka.

Autocesta A1, od čvora Prgomet do čvora Danilo, u pravcu Zagreba zatvorena je za promet.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
autocesta prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ