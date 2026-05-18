COLORADO

Preminuo Amerikanac zaražen hantavirusom: "Izvor zaraze još se istražuje"

Hina
18. svi. 2026. 18:06
Odrasla osoba u Coloradu umrla je nakon što je potvrđeno da je bila zaražena hantavirusom, slučaj nepovezan sa širenjem virusa na kruzeru u Atlantiku, priopćili su javnozdravstveni dužnosnici te savezne države.

Soj hantavirusa koji je uzrokovao smrt u Coloradu redovito se pojavljuje u tom dijelu SAD-a u ovo doba godine, ističe se u priopćenju.

Izvor zaraze se istražuje, kažu dužnosnici.

Hantavirus prvenstveno prenose glodavci, ali u rijetkim slučajevima može se prenijeti s čovjeka na čovjeka i to nakon dužeg bliskog kontakta. Inkubacija može trajati oko šest tjedana.

Luksuzni kruzer MV Hondius pod nizozemskom zastavom pristao je u ponedjeljak u Rotterdamu. Prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je 2. svibnja niz slučajeva teških bolesti dišnog sustava dojavljen Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Troje ljudi je umrlo, a s njima je na brodu je potvrđeno osam slučajeva zaraze i dva vjerojatna, prema WHO-u.

colorado hantavirus who zaraza

