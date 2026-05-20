Crna Gora uvodi nova pravila ponašanja za turiste

Nova pravila ponašanja uvode se radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i urednog izgleda javnih površina.
Osoba koja se zatekne izvan kupališta u kupaćem kostimu ili bez bilo kojeg dijela odjeće bit će kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura, prenose Vijesti.me dopunjenu Odluku o komunalnom redu, koja je usvojena na sjednici ulcinjskog parlamenta prošli tjedan.
"Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i urednog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez bilo kojeg dijela odjeće po javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim mjestima na području općine Ulcinj, osim na kupalištima - plažama i neposrednoj obali namijenjenoj kupanju", stoji u novom članku usvojene odluke.
Dodaje se da se Odredba odnosi posebno na ulice, trgove, šetnice, pješačke zone, parkove, trgove i druge javne površine koje nisu određene kao kupališta.
Drugi članak odluke precizira da će za taj prekršaj osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
