Odluka o komunalnom redu

Crna Gora uvodi nova pravila ponašanja za turiste

20. svi. 2026. 22:28
Nova pravila ponašanja uvode se radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i urednog izgleda javnih površina.

Osoba koja se zatekne izvan kupališta u kupaćem kostimu ili bez bilo kojeg dijela odjeće bit će kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura, prenose Vijesti.me dopunjenu Odluku o komunalnom redu, koja je usvojena na sjednici ulcinjskog parlamenta prošli tjedan.

"Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i urednog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez bilo kojeg dijela odjeće po javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim mjestima na području općine Ulcinj, osim na kupalištima - plažama i neposrednoj obali namijenjenoj kupanju", stoji u novom članku usvojene odluke.

Dodaje se da se Odredba odnosi posebno na ulice, trgove, šetnice, pješačke zone, parkove, trgove i druge javne površine koje nisu određene kao kupališta.

Drugi članak odluke precizira da će za taj prekršaj osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

