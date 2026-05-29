Proglašen krivim

Planirao napad na koncert Taylor Swift, policija mu u stanu pronašla bombu. Osuđen je

29. svi. 2026. 15:30
Taylor Swift
Austrijski sud osudio je 21-godišnjeg muškarca na 15 godina zatvora zbog planiranja džihadističkog napada na koncert Taylor Swift u Beču 2024. godine.

Porota suda u Wiener Neustadtu proglasila je u četvrtak Berana A., austrijskog državljanina makedonskog podrijetla, krivim za pokušaj ubojstva, članstvo u terorističkoj organizaciji i druga teroristička kaznena djela, piše Politico.

Beran A. priznao je da je planirao napad te rekao kako je razmišljao o samoubilačkom napadu po uzoru na bombaša koji je 2017. izveo napad na koncert Ariane Grande u Manchesteru, kad su poginule 22 osobe. Također je priznao da je bio pristaša Islamske države.

Glasnogovornik suda potvrdio je za Politico da je policija u njegovom stanu pronašla "gotovo dovršenu, ali ne posebno snažnu" bombu.

Suoptuženi Arda K. iz Slovačke osuđen je na 12 godina zatvora. Iako nije sudjelovao u planiranju napada na koncert Taylor Swift, tužitelji su naveli da su on i Beran A. razgovarali o mogućim napadima u drugim gradovima.

Porota je obojicu proglasila krivima i za poticanje bivšeg prijatelja, Hasana E., na napad nožem u Meki 2024. godine, što su obojica negirali. Hasan E. tada je izbo petero ljudi u najsvetijem gradu islama jer je smatrao da muslimani ondje "ne prakticiraju vjeru na ispravan način". Od tada se nalazi u pritvoru u Saudijskoj Arabiji.

Beran A. uhićen je neposredno prije planiranog koncerta Taylor Swift u Beču 9. kolovoza 2024., nakon što je CIA upozorila austrijske vlasti. Nakon uhićenja pop zvijezda otkazala je sva tri planirana koncerta u Beču.

Optužnica protiv Berana A. podignuta je u veljači 2026. godine. Presuda dolazi samo nekoliko dana nakon još jednog velikog slučaja terorizma u Austriji. U srijedu je sirijski tražitelj azila osuđen na doživotni zatvor zbog smrtonosnog napada nožem u austrijskom gradu Villachu 2025. godine, kad je ubijen 14-godišnji dječak, a još pet osoba ozlijeđeno.

U dosad najsmrtonosnijem islamističkom terorističkom napadu u modernoj povijesti Austrije, 2020. godine 20-godišnji napadač ubio je četiri osobe i ranio njih 22 u središtu Vienna.

austrija napad na koncert taylor swift

