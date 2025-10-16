Otkriven uzrok smrti Diane Keaton

Keaton, ikona stila i zvijezda filmova poput “Annie Hall” i “Kum”, nikada se nije udavala, no u pedesetima je posvojila dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea, koji su postali središte njezina svijeta. U intervjuu za AARP 2012. godine iskreno je progovorila o strahu od starenja i želji da što dulje bude uz njih. - Svjesna sam da je moj otac umro sa 68, a majka je bila u ranim sedamdesetima kada joj je mozak počeo slabiti. Kad pomislim na svoju djecu u njihovim dvadesetima i tridesetima, a sebe u sedamdesetima i osamdesetima, to me brine. Želim biti tu za njih - izjavila je Keaton, otkrivajući svoju najdublju brigu.