Legendarna glumica, najpoznatija po brojnim suradnjama s Woodyjem Allenom, kao i po filmovima Reds, The First Wives Club i Book Club, preminula je.
Diane Keaton, jedna od najomiljenijih filmskih zvijezda posljednjih 50 godina, preminula je u dobi od 79 godina u Kaliforniji.
Vijest je potvrdio časopis People, a prenosi Guardian.
Dodatni detalji zasad nisu dostupni, a njezini najbliži zatražili su privatnost, prema riječima obiteljskog glasnogovornika.
Keatonina smrt šokirala je Hollywood i svijet. Glumica se posljednjih mjeseci nije pojavljivala u javnosti, ali nije bilo objavljeno da boluje od bilo kakve bolesti.
Nepokolebljiva i jedinstvena ikona filma od svoje uloge nagrađene Oscarom u filmu Annie Hall iz 1977. – koji je njezin redatelj, scenarist, kolega i bivši partner Woody Allen uvelike temeljio na njezinu životu – Keaton je glumila u nekim od ključnih filmova posljednjih pola stoljeća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
