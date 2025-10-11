Oglas

u 79. godini

Preminula je Diane Keaton

Hina , N1 Info
11. lis. 2025. 21:25
Diane Keaton
ANGELA WEISS / AFP

Legendarna glumica, najpoznatija po brojnim suradnjama s Woodyjem Allenom, kao i po filmovima Reds, The First Wives Club i Book Club, preminula je.

Diane Keaton, jedna od najomiljenijih filmskih zvijezda posljednjih 50 godina, preminula je u dobi od 79 godina u Kaliforniji.

Vijest je potvrdio časopis People, a prenosi Guardian.

Dodatni detalji zasad nisu dostupni, a njezini najbliži zatražili su privatnost, prema riječima obiteljskog glasnogovornika.

Keatonina smrt šokirala je Hollywood i svijet. Glumica se posljednjih mjeseci nije pojavljivala u javnosti, ali nije bilo objavljeno da boluje od bilo kakve bolesti.

Nepokolebljiva i jedinstvena ikona filma od svoje uloge nagrađene Oscarom u filmu Annie Hall iz 1977. – koji je njezin redatelj, scenarist, kolega i bivši partner Woody Allen uvelike temeljio na njezinu životu – Keaton je glumila u nekim od ključnih filmova posljednjih pola stoljeća.

Teme
Hollywood Woody Allen diane keaton glumica

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

