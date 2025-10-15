Ovako se priprema burek u Turskoj: Gotov je za samo 15 minuta, a nije mastan kao kupovni

Jeste li se ikada zapitali kako Turci pripremaju burek?
Postoji mnogo načina za pripremu ovog jela, a jedan od najboljih recepata predstavila je popularna turska influencerica Aysenur Altan, a prenosi Krstarica.
Na svom YouTube kanalu objasnila je kako Turci pripremaju mnogima omiljeno jelo.
Zanimljivo je da ga priprema u tavi, a ne u pećnici, te da nije mastan kao onaj iz pekare.
Također, ako se odlučite isprobati ovaj recept, burek može biti gotov za svega 15 minuta.
Sastojci:
- kore za pitu
- 1 jaje
- 1/3 šalice mlijeka
- 1/3 šalice biljnog ulja + još malo za pečenje
- 200 g feta sira ili svježeg sira
- 1 žličica nasjeckanog peršina
Priprema:
Najprije dobro izmiješajte sir i peršin. Po želji možete dodati i malo mozzarelle. Umutite jaje, zatim mu dodajte mlijeko i biljno ulje, pa u smjesu umiješajte sir i peršin.
Nauljite tavu pa rasporedite kore tako da rubovima djelomično prekrivaju dno tave. Dio pripremljenog nadjeva rasporedite žlicom po kori, odnosno po dnu tave.
Zatim kidajte i gužvajte kore, umačite ih u nadjev da se dobro natope i rasporedite po tavi. Kad sve složite, preklopite burek dijelovima kora koji vise preko ruba tave i premažite ostatkom nadjeva.
Na kraju prelijte preostalom smjesom.
Poklopite tavu i pecite dok burek ne poprimi zlatnu boju, zatim ga pažljivo okrenite i ispecite i drugu stranu.
Poslužite toplo – uz čašu hladnog jogurta!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
