Umrla glumica June Lockhart

"'Pobuna povrća' mi je definitivno najdraža jer smo se toliko smijali tijekom cijelog snimanja", rekla je Lockhart za Chicago Sun-Times 2004. "Zapravo, Guy i ja smo se toliko često smijali da smo morali snimati kadar za kadrom, što Irwinu nije odgovaralo. Zato nas je za kaznu izbacio iz sljedeće dvije epizode. Dobili smo plaću, ali nismo bili u njima."