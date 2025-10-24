Vodi firmu od milijardu dolara i radnici ga obožavaju: "Oni koji tek dođu ne mogu vjerovati da je to istina"

U vremenima sve hladnijeg odnosa između nadređenih i podređenih u kompanijama, zvuči nevjerojatno da postoje šefovi koji su sušta suprotnost svemu što zaposlenici ne vole ili kritiziraju. Kao što zvuči nevjerojatno da postoji jedan koji im ručno piše poruke zahvale.
No za Chrisa Tomassa, izvršnog direktora (CEO) lanca restorana First Watch s Floride, staromodne poruke zahvalnosti postale su svojevrsni ritual.
Direktor kompanije koja godišnje ostvaruje prihod veći od milijardu dolara, svakog mjeseca odvoji vrijeme kako bi vlastitom rukom napisao čestitke kuharima i peračima posuđa koji obilježavaju velike prekretnice - 10, 20 ili čak 30 godina rada u tvrtki. S više od 15.000 zaposlenih, Tomasso je do sada ispisao više od 500 poruka - i uvjeren je da taj mali znak pažnje ima ogroman učinak.
"Volim ljude koji znaju što žele raditi, vole svoj posao i ne žele se baviti ničim drugim", rekao je Tomasso za Fortune pa dodao:
"Žele biti najbolji u onome što rade, pa im se želim zahvaliti i nagraditi njihovu lojalnost, dugovječnost i doprinos tvrtki."
Inspiracija iz mladih dana
Tomasso kaže da njegovo poimanje zahvalnosti potječe iz ranih dana karijere. Kad mu je bilo 26 godina, tadašnji direktor Hard Rock Caféa poslao mu je rukom napisano pismo zahvale - koje čuva i danas. Kada je 2018. i sam postao izvršni direktor, odlučio je tu filozofiju ljudi na prvom mjestu primijeniti u vlastitom radu.
"Trudim se što više umanjiti značaj titule CEO kada komuniciram s ljudima. Ručam u istoj prostoriji s ostalima, što često iznenadi nove zaposlenike - jednostavno sjednem kraj njih i jedem svoj ručak. Mislim da je šteta što uopće postoji osjećaj distance."
Uistinu, tijekom razgovora sa zaposlenima, novinaru su rekli da tko god tek dođe raditi, ne može vjerovati da je to istina.
"Onda ga ugledaju i čude se kako je to moguće jer tko god je bio zaposlen bilo gdje drugdje, a posebno u korporacijama, nije naviknut na takav odnos nadređenih ili vlasnika. Pamti imena zaposlenih, njihove događaje u životu, nevjerojatno", tvrde zaposlenici.
Ipak, glavnom i najodgovornijem to nije ništa čudno. Kaže da je to jednostavan čin koji, kako kaže, odražava važnu lekciju o vodstvu.
"Povezanost je ono što najviše vrijedi. Naš je posao stvoriti okruženje u kojem su zaposlenici sretni i osjećaju se cijenjeno, a oni će se pobrinuti za sve ostalo. I to bolje od bilo koga drugog", objašnjava Tomasso.
