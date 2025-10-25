Situacija u pokrovskom pravcu više je nego kritična za Ukrajinu, izvještava list Ukrajinska pravda pozivajući se na pripadnike Oružanih snaga te države.
Prema izvorima, ruske snage stvorile su u Pokrovsku (Krasnoarmejsku) i oko njega nekoliko točaka okupljanja, odakle se zatim kreću dalje – u području željezničke pruge, između Pokrovska i Grišina te duž linije Dačenskoje – Novopavlovka – Gnatovka, prenosi EAdaily.
Ukrajinske snage gotovo su izgubile kontakt sa svojim postrojbama južno od Pokrovska. Dio položaja nalazi se između ruskih položaja, a drugi dio postoji samo na kartama – ondje su ili ranjenici, ili nikoga više nema. „Pješaštva kronično nedostaje,“ navodi se u izvješću.
„Ranjenike iz Pokrovska ne možemo evakuirati jer se neprijatelj već nalazi u dijelu šumaraka. Najveći je problem logistika – dio puta se može proći vozilom, ali onda treba pješačiti još 10 do 15 kilometara, sve to vrijeme noseći streljivo, dronove i opskrbu. Cijeli je put pod nadzorom FPV dronova s optičkim vlaknima, ima mnogo dronova u zasjedi i daljinski postavljenih mina na kojima ljudi svakodnevno stradavaju,“ rekao je jedan vojnik, a prenosi portal Strana.
Ukrainian-Russian war. Day 1339:— @Suriyak (@Suriyakmaps) October 25, 2025
Situation on Mirnograd & Pokrovsk fronts: #RussianArmy took complete control of the town of Rodynske, positioning itself just over two kilometers from the main Ukrainian supply (and retreat) route to Pokrovsk & Myrnohrad (Light brown line). It is… pic.twitter.com/TloY0vxumE
Pogoršanje situacije za ukrajinske snage u Pokrovsku utječe i na obližnji Mirnograd, budući da se on opskrbljuje upravo preko Pokrovska. Ruske snage već su primijećene na sjeveru Mirnograda, a ukrajinske postrojbe ondje riskiraju da budu opkoljene, navodi izvor.
Drugi vojnik izjavio je da se situacija razvija „prema najgorem mogućem scenariju“.
„Pokrovsk pada prebrzo – nismo to očekivali. Rusa je zasad malo na sjeveru Mirnograda, manje skupine probijaju se na jugu, ali je opća situacija ipak bolja nego u Pokrovsku. No ako Pokrovsk padne, za garnizon u Mirnogradu neće biti izlaza.
Logistika u Mirnogradu duga je više od 20 kilometara i gotovo je nemoguće slati pojačanja. Oni koji su na prvim linijama više ne mogu izdržati. Rodinskoje je pod pritiskom, a Crveni Liman je pod kontrolom neprijatelja. Ljudi su napeti, svjesni su da se obruč steže,“ rekao je izvor.
🇷🇺 Chief of General Staff of the Russian Armed Forces inspects Tsentr Group of Forces— dana (@dana916) October 25, 2025
The Chief of General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation - First Deputy Minister of Defense of the Russian Federation General of the Army Valery Gerasimov checked the progress… pic.twitter.com/cPAzNlVsXL
Prema izvješću portala EADaily, u krasnoarmejskom (pokrovskom) pravcu formirao se tzv. Krasnoarmejsko-Mirnogradski „polutunel“ širine 5,3 kilometra između Crvenog Limana i korita rijeke Grišinke. U tom području tisuće vojnika iz 68. lovačke, 153. i 155. zasebne mehanizirane brigade te drugih ukrajinskih postrojbi mogle bi se uskoro naći u potpunom okruženju.
Istovremeno, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije – prvi zamjenik ministra obrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov – provjerio je napredak borbenih zadataka koje u krasnoarmejskom pravcu izvode postrojbe združenih snaga i marinaca iz sastava skupine „Centar“ u "zoni specijalne vojne operacije", što sugerira novu ofenzivu ruskih snaga.
