MAPA / Ruske snage napreduju kod ključnog grada, Ukrajinci: "Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju"

„Ranjenike iz Pokrovska ne možemo evakuirati jer se neprijatelj već nalazi u dijelu šumaraka. Najveći je problem logistika – dio puta se može proći vozilom, ali onda treba pješačiti još 10 do 15 kilometara, sve to vrijeme noseći streljivo, dronove i opskrbu. Cijeli je put pod nadzorom FPV dronova s optičkim vlaknima, ima mnogo dronova u zasjedi i daljinski postavljenih mina na kojima ljudi svakodnevno stradavaju,“ rekao je jedan vojnik, a prenosi portal Strana.