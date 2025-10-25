Oglas

"nismo ovo očekivali"

MAPA / Ruske snage napreduju kod ključnog grada, Ukrajinci: "Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju"

N1 Info
25. lis. 2025. 17:00
screenshot, mapa rusija-ukrajina
Screenshot (https://liveuamap.com/)

Situacija u pokrovskom pravcu više je nego kritična za Ukrajinu, izvještava list Ukrajinska pravda pozivajući se na pripadnike Oružanih snaga te države.

Prema izvorima, ruske snage stvorile su u Pokrovsku (Krasnoarmejsku) i oko njega nekoliko točaka okupljanja, odakle se zatim kreću dalje – u području željezničke pruge, između Pokrovska i Grišina te duž linije Dačenskoje – Novopavlovka – Gnatovka, prenosi EAdaily.

Ukrajinske snage gotovo su izgubile kontakt sa svojim postrojbama južno od Pokrovska. Dio položaja nalazi se između ruskih položaja, a drugi dio postoji samo na kartama – ondje su ili ranjenici, ili nikoga više nema. „Pješaštva kronično nedostaje,“ navodi se u izvješću.

„Ranjenike iz Pokrovska ne možemo evakuirati jer se neprijatelj već nalazi u dijelu šumaraka. Najveći je problem logistika – dio puta se može proći vozilom, ali onda treba pješačiti još 10 do 15 kilometara, sve to vrijeme noseći streljivo, dronove i opskrbu. Cijeli je put pod nadzorom FPV dronova s optičkim vlaknima, ima mnogo dronova u zasjedi i daljinski postavljenih mina na kojima ljudi svakodnevno stradavaju,“ rekao je jedan vojnik, a prenosi portal Strana.

Pogoršanje situacije za ukrajinske snage u Pokrovsku utječe i na obližnji Mirnograd, budući da se on opskrbljuje upravo preko Pokrovska. Ruske snage već su primijećene na sjeveru Mirnograda, a ukrajinske postrojbe ondje riskiraju da budu opkoljene, navodi izvor.

Drugi vojnik izjavio je da se situacija razvija „prema najgorem mogućem scenariju“.

„Pokrovsk pada prebrzo – nismo to očekivali. Rusa je zasad malo na sjeveru Mirnograda, manje skupine probijaju se na jugu, ali je opća situacija ipak bolja nego u Pokrovsku. No ako Pokrovsk padne, za garnizon u Mirnogradu neće biti izlaza.

Logistika u Mirnogradu duga je više od 20 kilometara i gotovo je nemoguće slati pojačanja. Oni koji su na prvim linijama više ne mogu izdržati. Rodinskoje je pod pritiskom, a Crveni Liman je pod kontrolom neprijatelja. Ljudi su napeti, svjesni su da se obruč steže,“ rekao je izvor.

Prema izvješću portala EADaily, u krasnoarmejskom (pokrovskom) pravcu formirao se tzv. Krasnoarmejsko-Mirnogradski „polutunel“ širine 5,3 kilometra između Crvenog Limana i korita rijeke Grišinke. U tom području tisuće vojnika iz 68. lovačke, 153. i 155. zasebne mehanizirane brigade te drugih ukrajinskih postrojbi mogle bi se uskoro naći u potpunom okruženju.

Istovremeno, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije – prvi zamjenik ministra obrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov – provjerio je napredak borbenih zadataka koje u krasnoarmejskom pravcu izvode postrojbe združenih snaga i marinaca iz sastava skupine „Centar“ u "zoni specijalne vojne operacije", što sugerira novu ofenzivu ruskih snaga.

Pokrovsk Rusija Ruska ofenziva Ukrajina rat u Ukrajini ruska vojska ukrajinska vojska

