Studija pokazala da ova vještina može usporiti starenje mozga

Studija je analizirala podatke više od 86.000 zdravih odraslih osoba u dobi od 51 do 90 godina iz 27 europskih zemalja. Istraživači su koristili pristup strojnog učenja, što znači da su obučili računalni model da prepozna obrasce među tisućama podataka. Model je procjenjivao koliko netko izgleda staro na temelju svakodnevnog funkcioniranja, pamćenja, razine obrazovanja, kretanja i zdravstvenih stanja poput srčanih bolesti ili gubitka sluha, prenosi Nova.rs.