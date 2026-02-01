U kojim godinama ljudi naglo stare? Dva razdoblja su prekretnice

Zhanzat Mamytova / Pexels

Proces starenja razlikuje se od osobe do osobe. Neki ranije primijete znakove starenja, uključujući sijedu kosu i bore, dok drugi i u poznijim godinama izgledaju mladoliko. Međutim, istraživanje je utvrdilo dva specifična razdoblja u kojima dolazi do naglog starenja.

Analizirane su značajne promjene poput sposobnosti „prerade” alkohola i kofeina, metabolizma te vjerojatnosti razvoja kardiovaskularnih bolesti, koje se događaju po „nelinearnim obrascima”, a ne kao postupni proces.

Tim s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford pratio je više od 135.000 bioloških markera kod 108 osoba tijekom nekoliko godina. Istraživanje, koje je vodio Michael Snyder, voditelj katedre za genetiku, otkrilo je da se 81 posto molekula povezanih sa starenjem mijenja po nelinearnim obrascima.

Umjesto stalnog napredovanja, molekularna aktivnost doživjela je brze promjene u dvije definirane dobi: 44 i 60 godina. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu Nature Aging, a prenosi Klix.

Iako istraživanje nije identificiralo konkretan uzrok tih promjena, navodi se da promjene životnog stila u ova dva životna razdoblja mogu igrati važnu ulogu.

Konzumacija alkohola obično se povećava u srednjim godinama, kao i razina stresa, dok se kvaliteta sna s godinama uglavnom smanjuje, što može imati negativan utjecaj na kardiovaskularni i imunološki sustav.