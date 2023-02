Kovačević: Sve većem broju Rusa sve je lošije, to otvara mogućnost nestabilnosti

Podijeli :

N1

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević u u posebnoj emisiji na N1 televiziji povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu kazao je da je propao prvotni plan Vladimira Putina, čime je prekršen i prešutni sporazum između ruske vlasti i građana.

Kovačević se slaže da su ostali glavni protagonisti rata u Ukrajini za Putina figure koje se mogu zamijeniti u bilo kojem trenutku.

“To se već pokazalo. Pa koliko je već zapovjednika vojske u Ukrajini promijenjeno, čak je i načelnik glavnog stožera imenovan zapovjednikom operacija u Ukrajini. Naravno, tu su i plaćenici koji su Putinu bili važni da to što on naziva specijalna vojna operacija to i ostane, odnosno da većina građana Rusije ne osjeća nikakve posljedice od provedbe te specijalne vojne operacije. Međutim, već samom činjenicom da je morao raspisati mobilizaciju, pokazano je da je taj prvotni plan nije uspio”, rekao je Kovačević.

Vojnici u “klaonici” ukrajinskog rata u prosjeku prežive tek četiri sata

Dodaje da to sada znači da su mu potrebni građani kao topovsko meso, što u bitnom mijenja prešutni sporazum između ruske vlasti i građana.

“Vlast će raditi što god hoće sve dok god je građanima dobro, a sad je sve većem broju građana sve lošije. To otvara perspektivu izbijanja političke nestabilnosti u Rusiji“, rekao je Kovačević.

Na pitanje postoji li i jedna figura u Rusiji dovoljno jaka da utječe na Vladimira Putina, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji napominje da je na temelju javno dostupnih informacija nemoguće zaključiti tko bi to mogao biti.

“Ali zdrav razum govori da ako se nastave neuspjesi ruske vojske na frontama i ako se Putin nastavi ponašati kao dosad, on će se sve više inatiti. Da bi se realizirao njegov inat, bit će potrebno angažirati sve više financijskih i ljudskih resursa za nastavak tog rata. To su sve problemi koje nije predvidio u trenutku kad je donosio odluku, ali u među vremenu je on promijenio planove”, rekao je Kovačević.

Kovačević smatra da deklarativno postoji konsenzus između Ukrajine i saveznika o tome koji je kranji cilj Ukrajine u ovom ratu.

“Kolektivni Zapad govori o pravu Ukrajine da oslobodi sve svoje okupirane teritorije i o podršci Ukrajini da u ustavnopravni poredak stavi sve te teritorije. Možemo li iz toga izvesti zaključak da će ove godine Ukrajina pobijediti, ako to pobijediti smatramo da znači da će osloboditi sva okupirana područja, mislim da je to malo vjerojatno”, rekao je Kovačević, koji izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će Ukrajina pobijediti u 2023. smatra pomalo ishitrenom.

“Koliko god mi to željeli, kao razumne osobe nemamo na temelju čega zaključiti da je to moguće bez izravnog uključivanja NATO saveza u rat. Ali kada bi se to dogodilo, to više ne bi bio rat konvencionalnim oružjem, vjerojatno bi bio uključen i nuklearni arsenal. To obećanje mi se čini malo ishitrenim”, rekao je Kovačević.

Godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.