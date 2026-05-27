čeka se odobrenje zakona
Neobičan potez Putina, bankama i njihovim zaposlenicima poručio: "Sami obarajte dronove"
Ruske banke i njihovi zaposlenici mogli bi se pridružiti borbi protiv ukrajinskih dronova, prema ambicioznom planu koji je odobrio donji dom ruskog parlamenta.
Banke bi, naime, snosile troškove postavljanja elektroničkih sustava za ometanje u svojim poslovnicama, dok bi odabrani zaposlenici obarali ukrajinske dronove, prema nacrtu zakona usvojenom u utorak u trećem i konačnom čitanju.
Budući da banke postoje u gotovo svakom gradu, njihovo uključivanje u protuzračnu obranu moglo bi pomoći u proširenju ruske pokrivenosti, piše LA Times.
Zakon, za koji je državna novinska agencija Interfax izjavila da je prvi put predstavljen prošlog kolovoza, još uvijek mora odobriti gornji dom Vijeća Federacije i potpisati predsjednik Vladimir Putin prije nego što stupi na snagu.
Rusija teško štiti svoju veliku kopnenu masu od sve većeg broja napada sve sofisticiranijih ukrajinskih dronova dugog dometa. Manji dronovi također zadržavaju ruske trupe duž ogromne fronte i ometaju opskrbne linije ruske invazijske vojske, kažu zapadni analitičari i dužnosnici.
Kako su se intenzitet i dubina napada ukrajinskih dronova povećali, ruske vlasti potaknule su tvrtke da doprinesu zaštitnim mjerama protiv zračnih napada.
Nije poznato da su ruske banke bile glavna meta ukrajinskih dronova tijekom četiri godine rata koji je uslijedio nakon invazije Moskve. Plan obuhvaća rusku središnju banku i druge vodeće institucije, uključujući većinski državni Sberbank.
Ovaj je prijedlog pokrenuo pitanja o tome kako bi takav projekt funkcionirao. Široko rasprostranjena instalacija opreme i obuka osoblja za njezino korištenje zahtijevali bi ogroman organizacijski napor.
Predložena mjera odražava rastuće probleme Rusije protiv sve sofisticiranijih ukrajinskih dronova, prema Thomasu Withingtonu, istraživaču u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi u Londonu.
Nacrt zakona "čini se da ukazuje na to da vojne obrambene sposobnosti dronova u Rusiji ne uspijevaju, jer da rade, to ne biste morali raditi", rekao je za Associated Press. "Ova se situacija ne poboljšava za Rusiju", rekao je, napominjući da se Moskva bori da održi korak s ukrajinskim inovacijama u dronovima.
Cilj mjere je "pokušati rasteretiti dio tereta zaštite dronova na nevojne sektore, sektore koji nisu dio provođenja zakona", koji su pod pritiskom, rekao je.
Prema zakonu koji je Duma usvojila u drugom i trećem čitanju, bankarski zaposlenici mogu ometati ili presresti signale upravljanja dronovima te oštetiti ili uništiti bespilotne zračne, podvodne i kopnene letjelice koje prijete njihovim objektima, bez čekanja odgovora sigurnosnih službi.
"Ometanje će se koristiti kako bi se dronovima otežalo ciljanje i napad na relevantne ciljeve", rekao je ruskom mediju RBK Anatolij Aksakov, predsjednik Odbora Državne dume za financijska tržišta. "Osim toga, koristit ćemo i sredstva za obaranje tih dronova, čime ćemo zaštititi relevantne ciljeve", dodao je.
