Šefica demokracije europske zemlje strahuje od "Brexit momenta" s EU-om

Na referendumu u kolovozu Islanđani neće glasati o tome žele li ući u EU, nego o tome žele li da njihova vlada ponovno pokrene pristupne pregovore s Unijom. Island je prvi put podnio zahtjev za članstvo u EU-u 2009., a Vijeće EU-a sljedeće je godine pristalo otvoriti pristupne pregovore. No islandska vlada povukla se iz procesa 2013.