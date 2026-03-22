U 19 sati zatvoreno je više od 3000 biračkih mjesta diljem zemlje.
Izborna kampanja, koju su promatrači od samog početka opisali kao prljavu, zahuktala se ovog mjeseca kada su na anonimnoj web stranici objavljeni tajni videozapisi koji navodno razotkrivaju korupciju. U izvješću ovog tjedna navodi se da se Janša sastao s dužnosnicima izraelske privatne špijunske tvrtke Black Cube, za koju je LinkedIn 2023. tvrdio da stoji iza kampanje skrivenih kamera usmjerene na aktiviste i novinare uoči izbora u Mađarskoj 2022., prenosi agencija Reuters.
Liberalni premijer Golob upozoravao je da bi Janšina pobjeda mogla gurnuti Sloveniju prema neliberalnim modelima vlasti. Janša, desničarski populist i višestruki bivši premijer usko je povezan s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Pravo glasa imalo je gotovo 1,7 milijuna Slovenaca.
23:18
Robert Golob proglasio je pobjedu
Aktualni slovenski premijer Robert Golob proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima, na kojima prema neslužbenim rezultatima njegova Sloboda osvaja 28,54 posto glasova, što iznosi 29 mandata u parlamentu. Janšin SDS je na 28,17 posto, odnosno 28 mandata. Budući da je prebrojano 99,45 posto glasova, taj se omjer više neće znatno mijenjati.
"Bilo je napeto, ali prije svega, hvala svim biračima koji su izašli na izbore. Glas ste dali za demokraciju, ne samo za slobodu", rekao je Golob.
Večer je, dodao je, proveo u velikom iščekivanju, "ne zbog toga kakav će biti ishod, već prije svega u iščekivanju da možemo reći da idemo naprijed".
"U sljedećem mandatu učinit ćemo sve da ta budućnost bude bolja za sve građane i građanke“, dodao je.
22:17
Janša: Ne optužujem nikoga, glasove će trebati prebrojati ručno
Predsjednik SDS-a Janez Janša ocijenio je da je brojanje glasova od strane Državnog izbornog povjerenstva bilo "neobično" te je dodao da će se prebrojati svaki glas sa svih biračkih mjesta.
Kako je rekao, zasad još neće dovoditi u pitanje rezultate izbora, ali će, prema njegovim riječima, glasove trebati prebrojati ručno.
Komentirao je i internetsku stranicu Državnog izbornog povjerenstva, koja se stalno ruši, te dodao da u stožeru SDS-a ručno unose vlastite podatke s biračkih mjesta, koji pokazuju da Slovenska demokratska stranka ima prednost od 50 tisuća glasova.
"Nikoga ne optužujem, glasove će trebati prebrojati ručno”, dodao je Janša.
22:11
Nakon prebrojanih 95,92 posto glasačkih listića, Pokret sloboda vodi
S prebrojanih 95,92 posto glasačkih listića, Pokret sloboda dobio je 28,50 posto glasova, dok je SDS drugi s 28,30 posto podrške. U Nacionalnu skupštinu ušle bi i sljedeće stranke: NSi, SLS i Fokus, SD, Demokrati, Resni.ca te Ljevica i Vesna.
21:59
Prebrojano 91,80 posto glasačkih listića
Djelomični neslužbeni rezultati današnjih parlamentarnih izbora, s prebrojanih preko 91 posto glasačkih listića, pokazuju da je Pokret Sloboda dobio 28,47 posto glasova, dok je SDS na drugom mjestu s 28,35 posto podrške.
U Narodnu skupštinu ušle bi i liste NSi, SLS i Fokus, SD, Demokrati, Resni.ca te Levica i Vesna.
21:46
Novi preokret: Pokret sloboda ispred SDS-a
Pokret sloboda (GS) ponovno je ispred SDS-a. Prebrojano je nešto više od 85 posto glasova, GS sada ima 28,48%, a SDS 28,40%.
21:43
Srušila se stranica Državnog izbornog povjerenstva
S nešto više od 80 posto prebrojanih glasova, web stranica Državnog izbornog povjerenstva (DVK) prestala je s radom.
21:20
Prebrojano više od 70 posto glasova
Prema prvim neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, u Sloveniji je prebrojano 70.21 posto glasova.
Djelomični neslužbeni rezultati pokazuju pobjedu SDS-a (28,63 posto glasova), a Pokret Sloboda je na drugom mjestu s 28,28 posto podrške. U Nacionalnu skupštinu ušle bi i liste NSi, SLS i Fokus (9,53 posto), SD (6,72 posto), Demokrati (6,63 posto), Resni.ca (5,58 posto) te Levica i Vesna (5,13 posto).
21:20
Prvi rezultati: Janša vodi pred Golobom
Državna izborna komisija u Sloveniji objavila je prve neslužbene rezultate. Nakon obrađenih 45,31 % glasova vodi Janšina Slovenska demokratska stranka (29,28 %), ispred Golobve Slobode (27,89 %). Slijede NSi, SLS i Fokus (9,8 %), zatim SD (6,73 %), Demokrati (6,67 %), Resni.ca (5,56 %) i Ljevica (4,85 %).
