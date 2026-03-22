Aktualni slovenski premijer Robert Golob proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima, na kojima prema neslužbenim rezultatima njegova Sloboda osvaja 28,54 posto glasova, što iznosi 29 mandata u parlamentu. Janšin SDS je na 28,17 posto, odnosno 28 mandata. Budući da je prebrojano 99,45 posto glasova, taj se omjer više neće znatno mijenjati.

"Bilo je napeto, ali prije svega, hvala svim biračima koji su izašli na izbore. Glas ste dali za demokraciju, ne samo za slobodu", rekao je Golob.

Večer je, dodao je, proveo u velikom iščekivanju, "ne zbog toga kakav će biti ishod, već prije svega u iščekivanju da možemo reći da idemo naprijed".

"U sljedećem mandatu učinit ćemo sve da ta budućnost bude bolja za sve građane i građanke“, dodao je.