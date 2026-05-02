Ministar: Srbija ne očekuje blokadu europskih fondova, traju procjene reformi

Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos Europska izjavila je u četvrtak navečer na konferenciji u Švicarskoj da je Unija obustavila isplate sredstava iz Plana rasta namijenjene Srbiji, optužujući Beograd da umjesto napretka u pogledu pravosudnih reformi ide u suprotnom smjeru setom zakona na koje je primjedbe Beogradu uputila i Venecijanska komisija.