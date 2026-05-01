Bivši čuvar otkrio uvjete kazahstanskog zatvora koji će dočekati Pavleka

Ćelije u kojima borave osobe koje čekaju izručenje opremljene su metalnim krevetima na kat pričvršćenima za pod, malim stolom i stolicom. U kutu se nalazi sanitarni prostor s čučavcem i umivaonikom, odvojen niskom pregradom koja ne doseže strop, što omogućuje nadzor kroz vrata. Pri vrhu ćelije nalazi se mali prozor s rešetkama koji propušta svjetlo, ali ne omogućuje pogled prema van, prenosi tportal.