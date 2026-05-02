Kako bi rat s Iranom mogao slomiti američko gospodarstvo?

U svojoj jezičnoj srži, dvočlana fraza "uništenje potražnje" djeluje ozbiljno, grubo, možda čak i nasilno. U praksi, to nije daleko od istine: to znači da razmjer cjenovnog šoka može biti toliko velik, toliko dugotrajan i toliko bolan da se obrasci potrošnje mijenjaju – ponekad do točke u kojoj trajno mijenjaju smjer, strukturu i stabilnost nekog sektora ili cijelog gospodarstva.

Ranije ovog mjeseca, Međunarodna agencija za energiju upozorila je da će, nakon „najozbiljnijeg šoka u opskrbi naftom u povijesti … uništenje potražnje širiti se kako nestašica i više cijene budu potrajale.”

U SAD-u je to „uništenje” već počelo uzimati maha.

Brzorastuće cijene goriva brzo su nagrizle teško zarađene plaće Amerikanaca i povrate poreza – nanoseći najteže udarce onima koji ih najmanje mogu podnijeti, piše CNN.

Inflacija je naglo porasla, rast plaća oštro je usporio, a raspoloženje potrošača palo je, što je mogući nagovještaj daljnjih posljedica koje dolaze.

Američki potrošači zasad su ostali otporni. No ekonomisti upozoravaju da što dulje rat s Iranom drži ključni Hormuški tjesnac zatvorenim za tankere i teretne brodove, to je veća opasnost od znatno gorih ishoda.

„Vrijeme nije saveznik američkog gospodarstva”, rekao je Joe Brusuelas, glavni ekonomist RSM US-a, računovodstvene i konzultantske tvrtke.

Lančana reakcija uništenja

Energija dotiče svako kućanstvo, industriju i sektor.

„Postoji više od milijardu cijena u američkom gospodarstvu, pa će uništenje potražnje biti različito po industriji i po dohodovnim skupinama”, rekao je Brusuelas.

Mapiranje naizgled apstraktnih posljedica sukoba bez jasnog trajanja ili ishoda složen je zadatak.

Ipak, Brusuelas i njegov kolega ekonomist iz RSM-a Tuan Nguyen pokušali su upravo to. U nedavnoj analizi koristili su ishode prošlih naftnih šokova kako bi prikazali moguće putove za Amerikance i šire gospodarstvo.

Erozija teško zarađenih prihoda Amerikanaca može značiti manje odlazaka u restorane, manje putovanja, manje kupnje automobila i prodaje kuća; slabija poslovna ulaganja i pad potražnje mogu dovesti do otpuštanja, pojačavajući gospodarsku bol.

RSM je iznio moguću lančanu reakciju:

Prvo, cijene nafte naglo rastu i nameću dodatni „porez” svakom kućanstvu i poduzeću. Više novca ide na energiju, a manje ostaje za druge stvari.

Drugo, povjerenje pada. A kada se ljudi boje da bi se mogle dogoditi loše stvari, počinju smanjivati diskrecijsku potrošnju.

Zatim, velike kupnje staju. Ljudi odgađaju kupnju novog automobila ili potpisivanje hipotekarnih ugovora.

Nadalje, poduzeća osjećaju pritisak. Pad potrošnje, uz skuplji dizel za kamione koji prevoze robu, smanjuje profitne marže. Ulaganja i zapošljavanje se odgađaju, a na kraju slijede rezovi i otkazi.

Zatim se uključuje Federalne rezerve. Inflacija potaknuta naftom mogla bi prisiliti američku središnju banku na podizanje kamatnih stopa, što bi dodatno produbilo usporavanje.

Na kraju, ako visoke cijene potraju, dolazi do trajnih promjena u ponašanju. Ljudi kupuju električna vozila, radnici traže rad na daljinu, a tvrtke se okreću tehnologiji kao zamjeni za ljudski rad.

Uz sve to, i druge sirovine mogle bi imati dodatne probleme u opskrbi. Kroz Hormuški tjesnac ne prolazi samo nafta. Nestašice gnojiva mogle bi značiti više cijene hrane; poremećaji u opskrbi helijem mogli bi usporiti proizvodnju čipova i poskupjeti zdravstvenu skrb; poremećaji sumpora i plina mogli bi povećati industrijske troškove.

Ekonomski izgledi sada su bolji nego na početku rata, rekla je Nancy Vanden Houten, glavna ekonomistica za SAD u Oxford Economicsu.

Cijene nafte su pale s vrhunaca; primirje je donijelo određenu stabilizaciju; a potrošači su, dijelom zahvaljujući većim poreznim povratima i i dalje snažnim portfeljima dionica i vrijednostima nekretnina, uspjeli podnijeti rast cijena goriva, rekla je.

„Čini se da ćemo izbjeći najgori scenarij koji smo očekivali”, rekla je. „Ali situacija se može vrlo brzo promijeniti.”

Na kraju, koliko će dugo potrošači i gospodarstvo moći izdržati ovisit će o tome koliko brzo će se sukob riješiti i brodovi ponovno slobodno prolaziti kroz tjesnac, rekla je.

Putovi naprijed

Čak i ako bi rat odmah završio, oporavak gospodarstva neće biti brz.

„Zaustaviti naftu i ponovno je pokrenuti nije kao upaliti svjetlo”, rekao je Brusuelas. „U najboljem slučaju, proći će šest mjeseci prije nego što dobijemo dobru sliku koliko smo blizu razinama proizvodnje prije rata u Perzijskom zaljevu.”

U nekim slučajevima mogu proći godine da se proizvodnja u potpunosti oporavi, rekao je.

A učinci viših cijena mogu potrajati.

„Sjećate se kada smo zatvorili opskrbne lance u veljači i ožujku 2020.? Nismo zapravo vidjeli rast inflacije sve do travnja 2021.”

„A tek smo krajem prošle godine i početkom ove počeli osjećati učinke carina uvedenih u travnju 2025.”

Šokovi u opskrbi naftom i ključnim materijalima poput gnojiva šire se američkim gospodarstvom i mogli bi podići cijene raznih roba i usluga, rekao je Brusuelas.

Visoke cijene dizela, koji pokreće kamione i traktore, mogle bi značiti i više cijene hrane. A to čak ne uključuje poremećaje u opskrbi gnojivima na bazi dušika, koji bi mogli utjecati na odluke poljoprivrednika i dostupnost hrane na jesen.

„Može proći i do šest mjeseci ili više da se puni učinci ovog šoka osjete u cijenama hrane”, rekao je David Ortega, ekonomist za hranu i profesor na Sveučilištu Michigan State.

Neki Amerikanci možda će se oporaviti od naglog rasta cijena goriva i drugih poskupljenja, ali ne svi.

„Uništenje potražnje već je počelo na dnu tržišta i ne može se poništiti”, rekao je Brusuelas.

Pod „dnom tržišta” misli na Amerikance s najnižim prihodima – kućanstva bez ušteđevine i s vrlo ograničenim budžetima.

Kućanstva s nižim prihodima morat će posebno podnijeti duboke rezove u raspoloživim prihodima dok se cijene ne stabiliziraju, rekao je.

To nije povratak na staro stanje.

To je, ponovno, nova stvarnost.

„Postoji izreka mojih starijih rođaka iz 70-ih: ‘Najbolje čemu se možeš nadati je da držiš korak, a nitko ga zapravo nikad ne drži’”, rekao je Bryan Pingle, 30-godišnji inženjer iz automobilske industrije iz Detroita.

„Mnogi ljudi trajno snižavaju svoj životni standard i odlučuju trošiti manje kako bi držali korak – ako mogu.”