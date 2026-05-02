Suptilni znakovi koji ukazuju da ste kronično neispavani

Jedan od iznenađujućih simptoma je povećan apetit, posebno želja za slatkom i brzom hranom. Kada se ne naspavate dovoljno, hormoni koji reguliraju glad su poremećeni, pa tijelo traži brzu energiju. Zato mnogi ljudi koji kronično ne spavaju primjećuju da stalno grickaju, čak i kada zapravo nisu gladni, piše Klix.ba.