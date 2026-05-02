NA PRAZNIK RADA
Muškarac u Slavonskom Brodu skočio u Savu pa nestao, traži ga HGSS
N1 Info
02. svi. 2026. 15:45
U Slavonskom Brodu u tijeku je potraga za 52-godišnjim muškarcem koji je na Praznik rada uskočio u rijeku Savu i nestao.
Iz PU brodsko-posavske potvrdili su da je muškarac u petak, oko 16:30, ušao u Savu u Splavarskoj ulici, piše PlusPortal.
Unesrećeni se navodno na jednom od splavova družio s prijateljima, a onda je odlučio ući u rijeku. Nakon što je skočio u hladnu vodu, više nije izronio.
Ubrzo su alarmirane sve hitne službe, a u potrazi sudjeluju i ronioci HGSS-a.
