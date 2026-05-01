Goran Redžepović
Mogu li iranski projektili pogoditi Dubrovnik? Stručnjak: Dva su aspekta
Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo, gdje je s našim Hrvojem Krešićem komentirao upozorenje američkog ministra energetike koji je u Dubrovniku izjavio da Iran već ima projektile koji mogu pogoditi Hrvatsku.
Podsjećamo, američki ministar energetike Chris Wright, sudjelovao je na summitu Inicijative Triju mora u Dubrovniku, a pri osvrtanju na geopolitičku situaciju i sukob na Bliskom istoku istaknuo je kako Iran već danas ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Analitičar Goran Redžepović mišljenja je kako je izjava Trumpovog ministra nepristojna i neozbiljna.
Ako se govori o Iranu i Hrvatskoj, kaže Redžepović, to treba stavljati u realan kontekst. "Prvo da kažem oko iranskog nuklearnog oružja - normalno da ne treba podržavati razvoj nuklearnog naoružanja u Iranu i to treba spriječiti, ne na ovaj način kako radi Donald Trump, ali to je drugo pitanje. Što se tiče samog Dubrovnika i Hrvatske, dakle imate tu dva aspekta. Da li Iranci imaju tehnologiju sada koja je operativna da ima doseg gađati, recimo, Dubrovnik? Ono što je potvrđeno i što se može sa sigurnošću tvrditi sada, oni imaju rakete dometa oko 2. 000 km. To su najnovija generacija Sejil 1 i 2 rakete, koje su višestupanjske rakete s krutim gorivom, koje teoretski mogu dobaciti do Krete, do Grčke, do Albanije i tako dalje, ali za sada do Dubrovnika ne", naglašava Redžepović.
"Da li oni imaju u razvoju neke stvari? Imaju. Sama činjenica da su Amerikanci, kad su odmarali svoj nosač aviona George H.W. Bush i popravljali, sa Krete prebacili u Split, znači da su ga doveli i stavili tamo izvan taktičkog radijusa iranskih balističkih projektila. Dakle, nosač kad je, da kažemo, usidren, kad se ne kreće, on je stacionarna meta i u tom slučaju teoretski može se i gađati. Dakle, sama činjenica da su ga Amerikanci prebacili u naše more i tamo je boravio nekoliko dana, ukazuje na to da je to već sigurna udaljenost. To je jedna stvar.
Ovo što se širi, da oni imaju, ne znam, 3. 000, 4. 000 km rakete dometa, to je za sada nepotvrđeno i to je baš britanska obavještajna služba, a i vlada rekla prilikom gađanja (vojne baze) Diega Garcije da oni nemaju, da Iranci nemaju te kapacitete. Dakle, to je jedna stvar", ističe Redžepović.
Druga stvar, drugo pitanje koje treba potpuno razjasniti je, kaže Redžepović, da li ima interesa Iran gađati Hrvatsku? "Hrvatska i Iran nikad nisu imali nikakve takve vrste zategnutih odnosa da bi to dovelo do međusobnog, da ne kažem, ratnog djelovanja", kaže.
"Iran gradi svoj nuklearni i raketni arsenal, isključivo u odnosu prema Izraelu. Dakle, Izrael je ta referentna točka da njihove rakete mogu dosegnuti određene instalacije u Izraelu. Zašto ima domet 2000 km? Pa, vrlo jednostavno. Dakle, što više povlači rakete te na istok Irana, ti su raketni položaji manje izloženi mogućim napadima sa strane Izraela, i dakle oni sa te distance mogu sa veće sigurnosti lansirati te rakete. Dakle, u tom smislu može se reći da ne postoji apsolutno nikakva sada ni indikacija ni razlog, a ni tehnička mogućnost da bi oni mogli raketirati Dubrovnik", zaključuje Redžepović.
