Ako se govori o Iranu i Hrvatskoj, kaže Redžepović, to treba stavljati u realan kontekst. "Prvo da kažem oko iranskog nuklearnog oružja - normalno da ne treba podržavati razvoj nuklearnog naoružanja u Iranu i to treba spriječiti, ne na ovaj način kako radi Donald Trump, ali to je drugo pitanje. Što se tiče samog Dubrovnika i Hrvatske, dakle imate tu dva aspekta. Da li Iranci imaju tehnologiju sada koja je operativna da ima doseg gađati, recimo, Dubrovnik? Ono što je potvrđeno i što se može sa sigurnošću tvrditi sada, oni imaju rakete dometa oko 2. 000 km. To su najnovija generacija Sejil 1 i 2 rakete, koje su višestupanjske rakete s krutim gorivom, koje teoretski mogu dobaciti do Krete, do Grčke, do Albanije i tako dalje, ali za sada do Dubrovnika ne", naglašava Redžepović.