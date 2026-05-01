U Jasenovcu započela gradnja "Vrata Hrvatske"

"Spomen-obilježje podižemo u čast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama koje su svoje živote utkale u temelj hrvatske države. ‘Vrata Hrvatske’ snažan su simbol zajedništva, stabilnosti i identiteta, koji prenosi poruku da je Hrvatska jedina domovina koju imamo“, poručila je Srnčević te iskazala zahvalnost braniteljima koji su u VRO Bljesak 1. svibnja 1995. oslobodili Jasenovac i veći dio područja općine.