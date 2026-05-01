USKOK objavio detalje: 19-godišnjak slao lažne dojave o bombama po cijeloj Hrvatskoj

Na temelju kaznene prijave Pnuskokove Službe terorizma, Uskok je, pokrenuo istragu protiv 19-godišnjaka osumnjičenog za terorizam jer je većem broju škola i vrtić slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.
Tužiteljstvo sumnja da je 19-godišnjak, od 24. do 29. travnja u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, putem mobitela pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela u Hrvatskoj.
U tim je porukama, navodi Uskok u petak u priopćenju, naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.
Uskok ističe da su zbog prijetećih poruka evakuirane škole i vrtići te je proveden policijski protueksplozivni pregled objekata, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.
Tužiteljstvo dodaje da će Uskok sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je u četvrtak jednomjesečni pritvor 17-godišnjaku koji se sumnjiči za terorizam jer je zagrebačkim osnovnim i srednjim školama slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.
Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), 17-godišnjaku osumnjičenom za kazneno djelo terorizma određen je pritvor na prijedlog velikogoričkog Županijskog državnog odvjetništva i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Ravnateljstvo policije je ranije u četvrtak objavilo kako su za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama prijavljene dvije maloljetne osobe, dok se kriminalističko istraživanje u koordinaciji s Uskokom provodilo i nad još jednom osumnjičenom, punoljetnom osobom.
Kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe provela je Služba terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima iz Zagreba i Splita.
Utvrđena je sumnja, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije, da su osumnjičeni maloljetnici, radi ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, 23., 24., 28. i 29. travnja putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte.
Pritom su tvrdili da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.
Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje kaznenog djela prijetnje terorizmom, navodi policija.
Prema Kaznenom zakonu RH, kaznena djela terorizma strogu su kažnjiva, a zapriječene kazne zatvora su dugotrajne i među najvišima u hrvatskom pravosudnom sustavu. Izvršenje kazni izrečenih za kazneno djelo terorizma i srodnih teških djela ne zastarijeva.
