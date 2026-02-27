Užas u Milanu: Tramvaj pun ljudi izletio s tračnica, najmanje 40-ero ozlijeđenih

REUTERS/Daniele Mascolo

Najmanje jedna osoba je poginula, a četrdesetak ih je ozlijeđeno u petak u tramvajskoj nesreći u Milanu, potvrđeno je iz policijske uprave tog grada na sjeveru Italije.

Neposredno kod povijesne jezgre

Tramvaj je izletio s tračnica i udario u stambenu zgradu, a uzrok nesreće još uvijek nije poznat.

Policija je blokirala cijelo područje oko mjesta nesreće koje se nalazi neposredno uz milansku povijesnu jezgru, onemogućivši pristup građanima.

"Čula sam snažnu detonaciju", rekla je agenciji France Presse 17-godišnja Anna koja se u trenutku nesreće nalazila u obližnjem uredu.

"Vidjela sam da je dio tramvaja udario u trgovinu", dodala je svjedokinja.

Jedan od putnika izjavio je za talijansku agenciju Ansu kako je prvo pomislio da je riječ o potresu.

"Sjedio sam i odjednom sam se s ostalim putnicima našao na podu. Bilo je strašno", kazao je.