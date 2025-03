Vidmarović: EU je tigar od papira, Putin u Europi više nema protivnika

Podijeli :

Đuro Vidmarović, nekadašnji veleposlanik u Ukrajini, komentirao je situaciju u Ukrajini u Novom danu s Ninom Kljenak.

Promjene u svijetu događaju se brže nego ikada u povijesti.

“Narativi se mijenjaju tako brzo da bi ovdje trebao biti Nostradamus ili Fredu da shvati. Vodeći političari ujutro govore jedno, popodne drugo. Konture globalne politike se, bojim se, već naziru. To je nova podjela svijeta. Moskva – Washington – Peking”, kaže Vidmarović dodajući da se kao jedan od subjekata pokušava pozicionirati i EU i tu dolazi do napetosti.

“Oni što me najviše boli je da će žrtva toga biti Ukrajina”, kaže. Dodaje da smo suočeni sa situacijom iz starog Rima “quod licet Iovi, non licet bovi” ili, kako bi to rekao Ratko Maček “lajbek je raskopčan”.

“Javlja se pravo jačega. Nažalost, povelja UN-a je već u svom začetku stvorila prostor sive zone koji je uzrokovalo sve ovo, a to je Vijeće sigurnosti u kojem su velike sile s pravom veta, što im omogućuje da sve prilagode svom interesu. Prvi pad povelje UN-a dogodio se već 50-ih kad je Kina okupirala Tibet, a zapadni svijet se složio. Drugi slučaj je kad se prihvatilo okupaciju Golansku visoravan, zatim Cipar… Pandorina kutija je otvorena”, kaže.

“Vi mi želimo mir, Trump to naglašava i misli da može mesijanskom snagom to ostvariti. Ali to se ne može ostvariti uništavanjem jedne države i naroda, Ukrajina jedna od utemeljitelja UN-a. Čini se da je na vidiku povratak na sporazum iz Jalte koji daje podjelu interesnih sfera. Rusija onda ima pravo tamo gdje je bila Crvena armija, što onda znači da više nije u pitanju samo Ukrajina. To sada vodi u narušavanje cijele kompozicije Europe poslije Drugog svjetskog rata s nesagledivim posljedicama

“Najgori scenarij je da Ukrajina bude podijeljena. Gledao sam najnovije karte Ukrajine koje dolaze iz Moskve. Okupirani dio bi se prihvatio kao gotov čin i bio kao Krim inkorporiran u Rusiju. Središnji dio bi bila kvislinška država poput Bjelorusije, a zapadni di obi bio nedefiniran gdje bi se dijelovi nudili Mađarskoj, Poljskoj… To je strašan čin. Zelenskom je bila namijenjena uloge čehoslovačkog predsjednika kojeg su 1939. zapadni saveznici prisilili da potpiše ugovor Hitlerom i odrekne se Sudeta. Dobio je infarkt i držali su mu ruku dok je potpisivao”, kaže. Dodaje kako se ne smije vjerovati u to da se agresora može zadovoljiti teritorijalnim ustuopcima na račun slabijih zemalja.

NATO i Europa

Vidmarović smatra da se Putin ne bi zaustavio na Ukrajini.

“Ne bi se zaustavio. Sigurno da želi dominaciju nad zemljama koe su bile članice Varšavskog pakta. NATO-a više nema, SAD se povlači od Europe, bila je glavna sila NATO-a. Europa ostaje sama, EU ne postoji kao država, nema vojsku, mora se dogovarati. Ona je u ovom trenutku tigar od papira. Putin u Europi više nema protivnika”, kaže.

