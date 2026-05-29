Paušal raste
Glavina malim iznajmljivačima: "Odradite koji dan više"
Ministar turizma Tonči Glavina predstavio je rješenje za iznajmljivače. Dio njih plaćat će veći paušalni porez.
Prema antiinflacijskom paketu Vlade, minimalni paušal u najrazvijenijim turističkim sredinama, odnosno u prvoj skupini, povećava se sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj skupini podiže sa 70 na 100 eura po krevetu.
Mali iznajmljivači se bune zbog viših iznosa paušala, najavljuju i prosvjede. Ministar Glavina u razgovoru za RTL Danas rekao je da se radi o poreznim izmjenama koje stupaju na snagu tek sljedeće godine.
"Od 556 jedinica lokalne samouprave, dakle gradova i općina u Hrvatskoj, u njih 461 neće biti nikakve promjene. S obzirom na to da gradovi i općine sami donose odluku o visini poreznog paušala, mi smo ovim korekcijama samo promijenili donji prag u dvije najrazvijenije skupine indeksa razvijenosti", poručio je.
Dodao je da je jedna od prednosti poreznog paušala jest to što je on fiksan na godišnjoj razini.
"Taj se dio vrlo jednostavno može na određeni način zaobići tako da jednostavno odradite koji dan više. S obzirom na to da mi itekako rastemo svake godine i u turističkoj predsezoni i u turističkoj posezoni, ako nekome imamo povećanje od 50 eura po jednom krevetu, to doslovno znači da morate raditi samo jedan dan više", rekao je za RTL Danas Glavina.
Na kraju je poručio da ne smatra da će ovo imali ikakav utjecaj na ovu turističku sezonu.
