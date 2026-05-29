ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE
Europska federacija novinara i njene članice izražavaju zabrinutost zbog prodaje ANN-a
Europska federacija novinara te njezine članice iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije izrazile su ozbiljnu zabrinutost zbog aktualne neizvjesnosti s kojom su suočeni mediji okupljeni u okviru Adria News Networka (ANN), nakon potvrde ugovora između tvrtki Adria News Sarl i Alpac Capital, navodi se u zajedničkom priopćenju.
Prema objavljenim informacijama, kako ističu, transakcija obuhvaća informativne medije koji posluju u okviru Adria News Networka, među kojima su N1, Nova S, Vijesti, Danas, Radar i drugi mediji u regiji. Ti mediji zapošljavaju više od tisuću novinara i medijskih djelatnika te dosežu publiku veću od 16 milijuna ljudi.
"Svjesni smo da svaka medijska kompanija može proći kroz promjene vlasničke strukture i da promjena vlasništva ne mora nužno predstavljati prijetnju uređivačkoj neovisnosti. Međutim, u ovom slučaju naša zabrinutost nije apstraktna. Ona proizlazi iz šireg političkog i medijskog konteksta u kojem su neovisni i profesionalni mediji u regiji već dugo izloženi pritiscima. Organizacije civilnog društva ranije su upozoravale da bi ova transakcija mogla imati ozbiljne posljedice za medijski pluralizam, uređivačku neovisnost i javni interes u Srbiji i na Zapadnom Balkanu", navodi se u priopćenju.
Potpisnici priopćenja ističu kako su posebno zabrinuti zbog činjenice da je Alpac Capital većinski vlasnik Euronewsa, čije je preuzimanje bilo predmet međunarodnih novinarskih istraživanja.
"Mađarski istraživački medij Direkt36, francuski dnevnik Le Monde i portugalski tjednik Expresso objavili su 2024. godine izvješće u kojem su otkrili da je akvizicija tvrtke Euronews SA djelomično financirana sredstvima povezanim s mađarskim državnim kapitalom i krugovima bliskima vladi Viktora Orbána. Nakon te transakcije u Euronewsu su provedene značajne mjere smanjenja broja zaposlenih, što je dovelo do odlaska više od polovice zaposlenika, odnosno njih 175 od ukupno 370. Euronews je također preselio svoje sjedište iz Lyona u Bruxelles", navodi se.
Kako naglašavaju, od Alpac Capitala, United Groupa, BC Partnersa i svih drugih sudionika uključenih u taj proces očekuju da javno, jasno i obvezujuće zajamče da promjena vlasništva neće dovesti do suzbijanja slobode govora, promjena uređivačke politike pod političkim ili poslovnim pritiscima, sankcioniranja ili otpuštanja urednika i novinara koji brane profesionalno novinarstvo i odupiru se političkoj poslušnosti, kao ni do bilo kojeg oblika cenzure, uključujući ograničavanje istraživačkog novinarstva, postavljanje neprofesionalnih zahtjeva ili zabranu postavljanja pitanja predstavnicima vlasti.
Također upozoravaju da ne smije doći do prijetnji niti kršenja radnih prava novinara, urednika, snimatelja, producenata, tehničkog osoblja i drugih medijskih radnika. Posebno inzistiraju na očuvanju radnih prava i sindikalnih sloboda zaposlenika u svim medijima koji posluju u okviru Adria News Networka.
Priopćenje su potpisala novinarska udruženja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore te oba novinarska udruženja iz Srbije, kao i granski sindikat Nezavisnost.
