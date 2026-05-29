LAŽIRAO VOJNU KARIJERU?
Visoki dužnosnik CIA-e optužen da je iz agencije ukrao 40 milijuna dolara u zlatnim polugama
Visoki američki obavještajni dužnosnik optužen za krađu stotina zlatnih poluga vrijednih više od 40 milijuna dolara ostao je u pritvoru u saveznoj državi Virginia nakon što je njegovo prvo pojavljivanje pred sudom odgođeno za idući tjedan.
Prema navodima američkog FBI-a, bivši zaposlenik CIA-e David Rush navodno je iz vladinog ureda ukrao 303 zlatne poluge, svaku tešku jedan kilogram, kao i više od dva milijuna dolara u stranoj valuti.
Uhićen je prošlog tjedna i optužen za krađu javnog novca nakon što je tijekom pretrage njegove kuće u istočnom dijelu Virginije pronađeno i 35 luksuznih satova, među kojima su bili brojni modeli Rolexa, piše Guardian.
Zlato i milijuni navodno nestali iz državnog skladišta
Specijalni agent FBI-ja Matthew Johnson u kaznenoj prijavi naveo je da je Rush između studenoga 2025. i ožujka 2026. godine u više navrata od američke vlade tražio velike količine strane valute i desetke milijuna dolara u zlatnim polugama pod izlikom poslovnih troškova.
Istražitelji tvrde da su zlato i novac kasnije nestali iz ureda koji je Rush koristio u državnom skladišnom prostoru. U sudskim dokumentima nije navedeno što je Rush planirao učiniti sa zlatom i gotovinom.
Optužbe i za lažiranje vojne karijere
Zanimljivo, optužba za krađu javnog novca ne odnosi se izravno na zlato i valutu, nego na tvrdnje da je Rush krivotvorio svoje obrazovne kvalifikacije i podatke o vojnoj službi kako bi dobio posao u CIA-i.
Prema FBI-ju, Rush se agenciji pridružio 2009. godine te je imao pristup strogo povjerljivim informacijama najviše razine sigurnosti.
Tužitelji ga također terete za prijevaru s evidencijom radnog vremena.
"Od časnog otpusta iz mornarice u veljači 2015. godine Rush je na službenim evidencijama prijavio 744 sata vojnog dopusta, čime je ostvario oko 77 tisuća dolara naknade", naveo je Johnson.
Dodao je da je Rush mornaricu napustio s činom poručnika, ali se kasnije lažno predstavljao kao kapetan pričuvnog sastava američke mornarice. Neistinito je tvrdio i da je bio mornarički pilot.
CIA pokrenula internu istragu
U zajedničkom priopćenju CIA-e i FBI-ja navedeno je da je Rush uhićen 19. svibnja.
"Nakon što je interna istraga CIA-e utvrdila moguće kršenje zakona, direktor CIA-e John Ratcliffe proslijedio je informacije FBI-ju radi pokretanja kaznene istrage", stoji u priopćenju.
Sudac William Fitzpatrick odbio je Rushu odrediti jamčevinu te je u četvrtak pristao odgoditi saslušanje o pritvoru do 5. lipnja.
