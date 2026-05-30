Proglašena izvanredna zdravstvena situacija: Broj sumnjivih slučajeva ebole porastao na 1028

Hina
30. svi. 2026. 07:38
U Demokratskoj Republici Kongo broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom porastao je na 1028, dok je takvih dan ranije bilo 906, rekao je novinarima kasno u petak ministar zdravstva Samuel Roger Kamba.

Kamba je rekao i da je potvrđenih slučajeva te zaraze 225.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je od proglašenja epidemije 15. svibnja u Kongu zabilježeno deset potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole, upozoravajući da bi razmjere epidemije mogle biti i znatno veće jer je virus određeno vrijeme neotkriveno 'cirkulirao'.

U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i devet zaraženih virusom ebole, a službeno je potvrdila slučajeve oboljevanja od ebole 15. svibnja. Ti slučajevi su bili povezani s putnicima iz Konga, zbog čega je Uganda privremeno zatvorila granicu s Kongom kako bi spriječila širenje zaraze.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju povodom epidemije ebole u Kongu i Ugandi.

