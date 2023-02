Nikolić: “Mislim da bi ovo bio okidač za proglašavanje Trećeg svjetskog rata”

Podijeli :

Sergei SUPINSKY / AFP

Novinar i jedan od osnivača Foruma za vanjsku politiku Dragan Nikolić bio je nekoliko puta u Ukrajini tijekom ove godine rata. Povodom obljetnice godine dana od početka rata gostovao je u N1 Newsroomu i komentirao stanje na bojišnici danas.

“Od planova od 96 sati za zauzimanje Kijeva, dva tjedna za pokoravanje Ukrajine i instaliranje pro-ruskoga režima, pa do ovog glavinjanja oko malog gradića Bahmuta i sela uokolo. Ono što je Putin uspio je srušiti mit o moćnoj ruskoj armadi. Geopolitički gledano, potvrdio je to i govor, pa i današnje kinesko predstavljanje mirovnog plana, jest guranje Rusije u ralje Kine i uopće je upitno na duge staze, kako će se jednoga dana, s Putinom ili bez Putina, Rusija izvući iz tog zagrljaja. Isto tako, oko 200 tisuća ruskih vojnika ili je poginulo ili je ranjeno, dvostruko više od procjena ukrajinskih žrtava”.

UŽIVO Godina dana ruske agresije na Ukrajinu: Putin je uspio napraviti tri stvari

Kaže da je Putin uspio i oživjeti NATO: “Sam Macron je prije rata govorio o NATO-u kao organizaciji koja je na aparatima. Ukrajina ima golemu žrtvu, ali uspjela je izgraditi novi nacionalni identitet, a Zelenski je postao ratni vođa. Europa kao kontinent je dugoročno izgubila stratešku geopolitičku autonomiju i živi Hladni rat 2.0″.

“Rekao bih da je strateški zadatak ruske vojske da do kraja ožujka, što potvrđuju i sve vojne analize, dođu na granice donjecke i luhanske oblasti. Djelovi tih oblasti su proglašeni ruskim teritorijem. Putin je to učinio. I da onda možda ruskoj javnosti Putin proda priču da se uspjelo u naumu, iako je to daleko od onih planova o denacifikaciji…”

No, suosnivač Foruma za vanjsku politiku smatra da će rat trajati još dugo: “Ovo će biti dug, krvav i frustrirajući rat za obje strane”, ali Nikolić ističe da je uvelike ojačao ukrajinski nacionalni identitet, čak i kod rusofilnog stanovništva koje je nakon brojnih napada promijenilo mišljenje.

Kina je predstavila svoj mirovni plan, ali zasad se čuju većinom negativne reakcije na Zapadu. Na pitanje je li ovaj prijedlog Kine zapravo isticanje ruskih interesa, Nikolić kaže: “Isticanje i ruskih interesa jer Kina jest saveznik Rusije, ali i kupovanje vremena za Putina. Tri glavne odrednice su pokretanje mirovnih pregovora, protivljenje zapadnim sankcijama Rusiji i protivljenje nuklearnom oružju. Ali Kina nikad nije nazvala invazijom ono što Rusija naziva specijalnom operacijom, nikada ni jednom riječju”. Isti problem naglašava za Indiju koja ne želi agresiju nazvati ratom, već ostaje sudržana, a upravo su Kina i Indija jedne od najmnogoljudnijih zemalja: “To zapravo reflektira jednu vrstu neuspjeha američke vanjske politike. Amerika nije uspjela privući nove saveznike s globalnog istoka ni juga”.

Pusić: “Pojavila se jedna zanimljiva interpretacija razloga ruske agresije”

“Danas gledano geopolitički, dvije trećine stanovništva svijeta žive u zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji”, upozorava novinar.

“Ja mislim da će Rusija biti itekako zadovoljna ako u mirovne pregovore kao čip na stolu budu imali anektirani Krim i one djelove četiri anektirane ukrajinske oblasti Donjeck, Luhansk, Zaporižje i Herson. To bi već bio uspjeh za Putina i velika pljuska za Zapad i svojevrsni poraz”.

Komentirao je i izjave bivšeg ruskog predsjednika Medvedeva: “Mevedev svašta poručuje, prometnuo se u jednog od glavnih jastrebova ruske vanjske politike, ali mislim da on tu igra svoju unutarnju političku igru u tim dvorskim igrama u Kremlju”.

Na pitanje kolika je mogućnost da se NATO uključi, Nikolić odgovara: “Ja mislim da je bilateralno donesena odluka o slanju borbenih zrakoplova Ukrajini i da će to možda biti priopćeno službeno za 3-4 mjeseca, koliko je potrebno za obuku ukrajinskih pilota. Kad bi vojnik NATO saveza fizički nogom kročili na teritorij Ukrajine, mislim da bi to bio okidač za proglašavanje Trećeg svjetskog rata. NATO se suzdržavao, sjetimo se onih poziva s početka kad je Ukrajina bila u puno težoj situaciji – tada nije bilo pozitivnog odgovora iz Bruxellesa, tako da mislim da je sada šansa još uvijek mala. Ja mislim da duboku američku državu ne zanima stvoriti od Ukrajine poprište Trećeg svetskog rata. Ako ga ikad i bude, to će biti Pacifik – rat svih ratova, sukob s Kinom. Mislim da u ovom trenutku, Americi koja predvodi ovu alijansu, da im je u interesu oslabiti Rusiju nakon ovog sukoba i svesti ju na regionlnu silu”, zaključuje novinar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.