CROBAROMETAR
Koliko će Hrvata ove godine na ljetovanje? "Trebalo bi biti dostupno svima, a ne samo nekima"
Dnevnik Nove TV u srijedu je objavio rezultate redovitog mjesečnog istraživanja Crobarometar, o tome planiraju li Hrvati ove godine ići na ljetovanje.
Na pitanje planiraju li ove godine ići na ljetovanje, 35 posto ispitanika odgovorilo potvrdno, 54 posto negativno, dok 11 posto još ne zna, piše Dnevnik.hr.
"U Hrvatskoj postoji značajan broj ljudi koji nisu u financijskoj mogućnosti ići na ljetovanje. Osim toga, ne ljetuje se samo na moru, neki idu i u planine. U Hrvatskoj smo sve stariji, dio umirovljenika nije u mogućnosti ići na more. S obzirom na to da dio stanovnika i živi na moru, ovakve brojke ne trebaju čuditi", rekao je Boris Jokić.
Dodao je da su cijene smještaja i prehrane takve da si ih ni netko iz Norveške ne može priuštiti. "Sve to ukazuje da bismo trebali promisliti kakav turizam gajimo i što činimo za naše građane da mogu uživati u onome što je dio Hrvatske", dodao je.
Od 35 posto ispitanika koji su odgovorili da idu na ljetovanje, njih 82 posto planira ljetovati u Hrvatskoj, 16 posto u inozemstvu, a 2 posto još ne zna.
"Zemlja bi trebala biti takva da je ljetovanje dostupno svima, a ne samo nekima", dodao je Jokić. Naglasio je i da mnogi imaju rodbinu ili svoju nekretninu na moru, što bi mogao biti i dio razloga za ovakve podatke.
Trideset posto ispitanika ljetovanje planira provesti u plaćenom privatnom smještaju, 25 posto ljetuje kod obitelj ili prijatelja te ne plaća smještaj, 20 posto bira hotel, dok 18 posto ima vlastitu nekretninu. Tek 2 posto odsjeda u kampu, a 1 posto u hostelu. Neki drugi smještaj odgovorilo je njih 3 posto, dok 1 posto još ne zna.
Kao glavni razlog oni koji ne planiraju na ljetovanje navode financijske razloge, odnosno ljetovanje si ne mogu priuštiti. To je odgovorilo 51 posto ispitanika, 20 posto ionako živi na moru ili dovoljno blizu mora. Njih 8 posto odgovorilo je da ne voli ljetovanja, a 6 posto kao razlog navodi obiteljske obveze. Pet posto ne može ići zbog zdravstvenih razloga, a 4 posto zbog obveza na poslu ili faksu. Neki drugi razlog ima 5 posto ispitanika, a ne zna 1 posto.
"Kada nam politika govori da smo sve bogatiji, sve imućniji, a značajan dio stanovništva si sve više ne može priuštiti neke stvari koje su možda i mogli dok su bili, pod navodnicima, siromašniji", rekao je Jokić.
