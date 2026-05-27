Zašto je najopasniji dinosaur imao tako male "ruke"? Znanstvenici možda napokon imaju odgovor

T-rex je bio samo jedan od brojnih mesoždernih dinosaura s malim prednjim udovima, a znanstvenici su tijekom godina iznosili različite teorije o njihovoj funkciji, od držanja plijena do impresioniranja potencijalnih partnera tijekom parenja. Novija istraživanja sugerirala su da su prednji udovi postali manji kako bi se smanjio rizik od ugriza tijekom hranjenja, dok je jedna dugogodišnja teorija tvrdila da su jednostavno zakržljali i bez praktične svrhe. Konačan odgovor ipak nije postojao.