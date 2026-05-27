TRAŽE RJEŠENJA
S dolaskom nove sezone, vraćaju se stari problemi za Splićane: Buka, galama, uriniranje pod prozorima...
Još jedna turistička sezona polako počinje, a s njom se vraćaju i problemi stanovnika stare gradske jezgre Splita.
Buka, galama i uriniranje pod prozorima i na kućnim pragovima njihova su svakodnevica. Već četvrtu godinu zaredom bore se s istim problemima i traže konkretna rješenja. Gradska vlast i Gradsko vijeće za ovu su sezonu dobili nove alate kojima bi mogli pridonijeti mirnijim noćima u centru grada.
S jednog balkona u staroj gradskoj jezgri Blanša Čolak nagledala se i naslušala svega i svačega. U svojoj arhivi ima niz privatnih snimki na kojima se vidi kako se turisti deru, svađaju sa stanarima i mokre ljudima ispred kuća.
"Takav tip zabave treba maknuti iz centra grada"
To je, kaže, samo mali dio onoga s čime se stanari suočavaju gotovo svake noći, osobito nakon što se zabava iz noćnih klubova preseli na gradske ulice.
"Iskreno, takav tip zabave treba maknuti iz centra grada. Vi doslovno u stotinu metara imate jedan noćni klub i tri diskoteke. Meni je žao kad neko ovo zove party turizmom. Split nije party destinacija. Mi smo party destinacija samo tri dana dok je Ultra", rekla je Blanša Čolak, stanarka stare gradske jezgre.
Gradonačelnik Tomislav Šuta želio bi regulirati radno vrijeme noćnih klubova, no za to, tvrdi, nije dobio zakonski alat od resornog ministra i stranačkog kolege Tončija Glavine. Ono što je Grad ipak dobio jesu izmjene Zakona o trgovini, prema kojima se može ograničiti vrijeme prodaje alkoholnih pića.
U gradskoj upravi smatraju da zoniranje grada ne bi bilo pravedno rješenje, dok oporba tvrdi da bi upravo ono moglo pomoći u rješavanju problema.
"Razumijem zašto se zoniranje spominje kao ideja vezana uz staru gradsku jezgru, ali možda ne treba raditi tolike razlike među našim kotarevima, sugrađanima i zonama u gradu", rekla je dogradonačelnica Splita Matea Dorčić (HDZ).
S druge strane, gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević smatra da je prijedlog gradske vlasti promašen.
"Mi smatramo to nepotrebnim. Ukoliko netko za svoje kućno druženje i potrebe planira na Sirobuji kupiti bocu alkohola, to nije problem javnog reda i mira. Mi imamo problem isključivo u staroj gradskoj jezgri i u jednom pojasu oko nje. Ovakav zakon kakav oni predlažu je loš. Marijana Puljak će u Saboru uložiti amandman i mogućnost zoniranja", rekao je Ivošević.
"Netko cijelu noć mora glumiti tetu u vrtiću"
Blanša Čolak pozdravlja svaku inicijativu koja bi mogla pomoći, no smatra da je ključno povećati prisutnost komunalnih redara i policije na ulicama.
"Biti prisutni na ulicama i samo tući globe jer sve ovo drugo šta smo pokušali ne pomaže. Imamo zaštitare već četvrtu godinu, momci su ovdje, patroliraju. Kad ih vide, smire se. Nemaju, nažalost, veće ovlasti, samo ih stišaju. Znači, netko cijelu noć mora biti na ulici, glumiti tetu u vrtiću i govoriti da tu neko živi i da moraju biti tiho", poručila je.
Red u gradu trebao bi uvesti i nova odluka o komunalnom redu. Ona je slična dosadašnjoj, ali uz nekoliko izmjena. Tako, primjerice, više neće biti dopušteno umjetno cvijeće u teglama, a strože će se regulirati postavljanje bankomata u staroj gradskoj jezgri.
"Što se tiče samih štekata, tu smo išli s idejom vezanom uz suncobrane, ali prepustila bih da vidimo što ćemo dobiti na javnom savjetovanju, što kažu naši ugostitelji i što kažu sugrađani. Sukladno tome, ako bude potrebno napraviti korekcije, to ćemo i učiniti, a nakon toga nas čeka usvajanje na Gradskom vijeću", rekla je Dorčić.
Ivošević pritom tvrdi da HDZ u prijedlogu ostavlja prostor za pogodovanje pojedinim interesima.
"HDZ ne bi bio HDZ da nema par točkastih izmjena gdje pogoduje određenim politički bliskim igračima. Na to ćemo upozoriti na sjednici Gradskog vijeća i kroz javno savjetovanje i nadam se da će to ispraviti. No, čak i ako ne isprave, ukupna površina mijenja se za 12 kvadrata u odnosu na naš plan i mi ćemo odluku podržati kako njegovi koalicijski partneri ne bi dodatno pogoršali odluku", rekao je.
Hoće li nova pravila i mjere donijeti mirnije noći stanovnicima stare gradske jezgre, pokazat će nadolazeća turistička sezona.
