petina ukupnih smrti
Zatvorenici u pritvorima ICE-a čine samoubojstva "alarmantnom brzinom"
Brayan Rayo Garzon bio je očajan. U pritvoru Imigracijske i carinske službe (ICE), četvrti dan proveo je u izolaciji u zatvoru u Missouriju dok se borio s temperaturom i zimicom uzrokovanima covidom-19.
Njegov zahtjev za psihološkom pomoći bio je odgođen, pokazuju dokumenti, a osoblje mu je zabranilo svakodnevni večernji poziv majci kao mjeru za sprječavanje širenja bolesti, piše AP u velikom istraživanju o uvjetima koje proživljavaju zatvorenici u ICE-ovim pritvorima i utjecaju koji oni imaju na njihovo mentalno zdravlje.
U rukom pisanim porukama molio je čuvare da mu omoguće razgovor s njom. „Osjećam u srcu da je jako zabrinuta za mene”, napisao je na španjolskom.
Čuvar je uzeo poruku i otišao. Manje od sat vremena kasnije, prema zatvorskim zapisima, pronađen je bez svijesti u ćeliji. Obdukcija je utvrdila da je počinio samoubojstvo.
Rayova smrt u travnju 2025. bila je prvo samoubojstvo u naglom porastu među pritvorenicima ICE-a koji je uznemirio stručnjake za javno zdravstvo i zatvorski sustav. Oni tvrde da dosad nezabilježen broj samoubojstava pokazuje kako vlasti ne uspijevaju adekvatno nadzirati pritvaranje desetaka tisuća imigranata obuhvaćenih agresivnom strategijom deportacija administracije Donalda Trumpa.
7/10 nije imalo evidenciju nasilnih kaznenih djela
Istraga Associated Pressa pokazala je da je najmanje 10 pritvorenika, svi muškarci, počinilo samoubojstvo otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost u siječnju 2025., što znatno premašuje rast broja pritvorenika, prema analizi podataka ICE-a, obdukcijskih nalaza, izvješća mrtvozornika i policijskih dokumenata. Od listopada je sedam smrti klasificirano kao samoubojstvo, što je već najveći broj u jednoj fiskalnoj godini u povijesti agencije. ICE je ranijih godina obično bilježio jedno ili nijedno takvo smrtno stradanje godišnje.
„Nešto ozbiljno nije u redu iz perspektive javnog ili mentalnog zdravlja”, rekao je dr. Sanjay Basu, epidemiolog sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu, koji je koautor studije o porastu smrtnosti i samoubojstava među pritvorenicima ICE-a. „Ovo je jedan od onih alarmantnih i naglih porasta.”
AP je utvrdio da je devet preminulih bilo latinoameričkog podrijetla i da su stigli u SAD iz četiri različite zemlje. Jedan muškarac bio je kineski državljanin. Prosječna dob bila im je 32 godine. Iako Trump osobe suočene s deportacijom opisuje kao „najgore od najgorih”, sedam od deset nije imalo evidenciju nasilnih kaznenih djela u SAD-u.
Samoubojstva čine gotovo petinu od 51 smrti u pritvoru ICE-a od siječnja 2025. Većina ostalih smrti bila je posljedica prirodnih uzroka, a stručnjaci tvrde da su mnoge mogle biti spriječene pravodobnom medicinskom skrbi.
Vršiteljica dužnosti pomoćnice tajnika Ministarstva domovinske sigurnosti Lauren Bies izjavila je da su samoubojstva u pritvoru ICE-a i dalje „iznimno rijetka”.
Bies je rekla da pritvorsko osoblje slijedi protokole za zaštitu pritvorenika koji pokazuju znakove samoozljeđivanja te da ICE zahtijeva godišnju obuku za prevenciju samoubojstava. Dodala je da pritvorenici imaju pristup sveobuhvatnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući usluge mentalnog zdravlja.
Istraga otkrila kršenja ICE-ovih standarda pritvora
Razlozi koji dovode do samoubojstva složeni su i svaka smrt obično ima više uzroka, upozoravaju stručnjaci. Pritvorenici ICE-a često prijavljuju snažan stres nakon pritvaranja, strah od povratka u zemlje gdje bi njihova sigurnost mogla biti ugrožena te frustraciju i usamljenost zbog nemogućnosti komunikacije uslijed jezičnih barijera.
Pritvorenici se također mogu osjećati bespomoćno zbog složenosti imigracijskog prava. Za razliku od osoba u kaznenopravnom sustavu, većina pritvorenika nema odvjetnike, a njihovo zadržavanje zbog imigracijskih prekršaja ne bi trebalo imati kazneni karakter.
ICE postaje odgovoran za njihovu dobrobit čim uđu u pritvor, a stručnjaci tvrde da bi dobro vođeni pritvorski objekti trebali imati vrlo malo ili nimalo samoubojstava. To je zato što osoblje može poduzeti korake kako bi smanjilo rizik od samoozljeđivanja – identificiranjem osoba u riziku, pružanjem pomoći i pažljivim nadzorom.
Istraga AP-a pokazala je da su pritvorski centri ICE-a opetovano podbacili na načine koji krše vlastite standarde agencije.
Analiza 10 samoubojstava pokazala je da su muškarci umrli diljem mreže ICE-ovih pritvorskih objekata, uključujući centre kojima dugo upravljaju privatni izvođači i okružni zatvori koji su nedavno postali partneri ICE-a. AP je utvrdio da je osoblje ignoriralo znakove psihičke krize, odgađalo liječenje mentalnog zdravlja i nije nadziralo pritvorenike za koje je već procijenjeno da su u riziku. Također su pritvorenicima dopuštali pristup predmetima koji su mogli biti iskorišteni za samoozljeđivanje, prema izvješćima o inspekcijama i zapisima o smrtnim slučajevima.
U nekim slučajevima uznemireni pritvorenici bili su smješteni u izolaciju, što može dodatno pojačati osjećaj poniženja i bespomoćnosti, upozoravaju stručnjaci.
ICE već dugo tvrdi da sve pritvorenike unutar 12 sati od dolaska pregledava zbog zdravstvenih, stomatoloških i psiholoških problema.
Najmanje tri od devet objekata u kojima su pritvorenici ICE-a počinili samoubojstvo nisu uspijevala zadovoljiti taj standard, prema izvješćima o inspekcijama i zatvorskim zapisima.
Dr. Homer Venters, bivši glavni medicinski dužnosnik zatvora New Yorka koji je ranije savjetovao ICE o prevenciji smrti pritvorenika, porast samoubojstava opisao je zastrašujućim.
Porast „odražava propuste u načinu na koji se sustav vodi, posebno u prvim fazama dolaska u pritvor, kada se ljudi ne procjenjuju adekvatno”, rekao je Venters. „A ako početni pregled pokaže upozoravajuće znakove, na njih se ne reagira na način koji bi smanjio rizik od smrti koja se mogla spriječiti.”
Samoubojstva razotkrila probleme u mreži pritvora ICE-a
Smrtni slučajevi razotkrili su ozbiljne nedostatke u liječenju i nadzoru unutar sustava ICE-a, u kojem je broj pritvorenika tijekom Trumpova drugog mandata porastao za 50 posto, na 60.000 ljudi.
Pet osoba umrlo je u centrima kojima upravljaju dugogodišnji ICE-ovi partneri CoreCivic i GEO Group. Šesta osoba umrla je u kampu kojim je upravljao neiskusan izvođač kojeg je ICE u međuvremenu zamijenio. Tri osobe umrle su u zatvorima pod upravom šerifa, a jedna u saveznom zatvoru.
