Zatvorenici u pritvorima ICE-a čine samoubojstva "alarmantnom brzinom"

Analiza 10 samoubojstava pokazala je da su muškarci umrli diljem mreže ICE-ovih pritvorskih objekata, uključujući centre kojima dugo upravljaju privatni izvođači i okružni zatvori koji su nedavno postali partneri ICE-a. AP je utvrdio da je osoblje ignoriralo znakove psihičke krize, odgađalo liječenje mentalnog zdravlja i nije nadziralo pritvorenike za koje je već procijenjeno da su u riziku. Također su pritvorenicima dopuštali pristup predmetima koji su mogli biti iskorišteni za samoozljeđivanje, prema izvješćima o inspekcijama i zapisima o smrtnim slučajevima.