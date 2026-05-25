Okrug Ginza

FOTO / Muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar u središtu Tokija, 20-ak ozlijeđenih

Hina
25. svi. 2026. 09:58
Emergency personnel help a woman that was inside the Ginza 6 Shopping Center out of an emergency vehicle in Tokyo on May 25, 2026
Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Oko 20 osoba je ozlijeđenom u luksuznom trgovačkom centru u središtu Tokija nakon što je muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar, kazali su policijski i vatrogasni dužnosnici u ponedjeljak.

Glasnogovornik tokijske policije Yusuke Koide rekao je za AFP da je muškarac poprskao prostor oko bankomata u prizemlju zgrade, a lokalni vatrogasni dužnosnik je kazao da je "oko 20 osoba ozlijeđeno" nakon izvješća o "neugodnom mirisu" u popularnom turističkom području.

Emergency personnel are seen in front of the Ginza 6 Shopping Center in Tokyo on May 25, 2026, after an individual allegedly sprayed a substance in the area.
Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ulice oko zgrade u okrugu Ginza, sjedištu mnogih luksuznih brendova, zatvorene su nakon incidenta, a vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći su poredana po cesti. Međutim, prolaznici, uglavnom turisti, mogli su nastaviti šetati pločnikom na drugoj strani ulice.

Novinar AFP-a na mjestu događaja vidio je dvije osobe koje su unosili u vozilo hitne pomoći dok su vatrogasci i dužnosnici u zaštitnim odijelima ispraćali ljude iz trgovačkog centra kako bi ih se pregledalo u specijaliziranim vozilima.

Javna televizija NHK je objavila da je vjerojatno riječ o lakšim ozljedama. Policija istražuje uzrok incidenta, kazao je vatrogasni dužnosnik na mjestu događaja, no nije pružio daljnje pojedinosti.

