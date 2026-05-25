Amerikanci nemaju pojma gdje je: Iranski vrhovni vođa skriva se na tajnoj lokaciji, posve izoliran od svijeta

Američke obavještajne službe procjenjuju da se iranski vrhovni vođa nalazi na nepoznatoj lokaciji, gotovo potpuno izoliran od vanjskog svijeta i dostupan isključivo putem složene mreže kurira, tvrde američki dužnosnici upoznati sa situacijom.
Prema njihovim riječima, iranski dužnosnici ovlašteni za komunikaciju s administracijom Donalda Trumpa imaju ozbiljne poteškoće u međusobnoj komunikaciji unutar vlastitog sustava, što je jedan od glavnih razloga sporog napretka pregovora i dogovora između SAD-a i Irana.
Kad Washington pošalje prijedloge sporazuma, zbog otežanog pristupa vrhovnom vođi često prođe dosta vremena prije nego što američka strana dobije odgovor, rekla su dvojica dužnosnika, javlja CBS News.
Glasnogovornik Bijele kuće odbio je komentirati obavještajne podatke o lokaciji vrhovnog vođe i načinima komunikacije iranskih vlasti.
Visoki dužnosnik američke administracije izjavio je u nedjelju da je vrhovni vođa pristao na okvir aktualnog nacrta sporazuma, dok je predsjednik Trump na Truth Socialu objavio kako očekuje konačnu odluku u sljedećih nekoliko dana.
Nema ga u javnosti od početka rata
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, koji je ranjen tijekom američkih i izraelskih napada u operaciji "Epic Fury", navodno poduzima ekstremne sigurnosne mjere kako bi izbjegao sudbinu svojeg oca Alija Hameneija, koji je vladao Iranom od 1989. do 28. veljače ove godine i poginuo u napadima.
Mojtaba Hamenei nije se službeno pojavio niti oglasio u javnosti od početka rata.
Jedan američki dužnosnik tvrdi da su američke i izraelske obavještajne službe, zahvaljujući informacijama iz samog iranskog državnog vrha, tijekom rata uspjele locirati i eliminirati velik dio iranskog vodstva.
Prema navodima izvora, većina iranskih čelnika sada tjednima boravi u snažno utvrđenim bunkerima i izbjegava međusobnu komunikaciju osim kada je to nužno.
"Gledati kako pokušavaju međusobno komunicirati gotovo je poput gledanja sitcoma. Potpuno su iscrpljeni", rekao je jedan američki dužnosnik.
Čak ni iranske vlasti ne znaju gdje je?!
Najstrože mjere sigurnosti navodno se primjenjuju upravo na vrhovnog vođu.
Prema tvrdnjama izvora, čak ni visoki dužnosnici iranske vlasti ne znaju gdje se on nalazi niti imaju mogućnost izravnog kontakta s njim.
Umjesto toga, poruke se prenose preko mreže kurira osmišljene tako da prikrije njegovu lokaciju.
"Zato stalno čujete izjave poput ‘vrhovni vođa pristao je na okvir sporazuma’ ili ‘čekamo odgovor o završnim detaljima’. Sve informacije koje dobiva već su zastarjele, a njegovi odgovori dolaze s velikim zakašnjenjem", rekao je jedan dužnosnik.
Dodao je da vrhovni vođa svojim suradnicima daje samo opće smjernice, određujući o kojim se pitanjima može pregovarati, a koja su potpuno isključena iz razgovora.
