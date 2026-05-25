Amerikanci nemaju pojma gdje je: Iranski vrhovni vođa skriva se na tajnoj lokaciji, posve izoliran od svijeta

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, koji je ranjen tijekom američkih i izraelskih napada u operaciji "Epic Fury", navodno poduzima ekstremne sigurnosne mjere kako bi izbjegao sudbinu svojeg oca Alija Hameneija, koji je vladao Iranom od 1989. do 28. veljače ove godine i poginuo u napadima.