Kakva je procedura za imenovanje novog guvernera ili guvernerke HNB-a?

Saborski će zastupnici započeti ovotjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojom se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića na njegov zahtjev zbog odlaska na drugu funkciju, dok će tjedan zaključiti glasanjem.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prošloga je tjedna donio odluku o razrješenju guvernera Borisa Vujčića s datumom 31. svibnja na njegov zahtjev, s obzirom na to da 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB) u Frankfurtu.
Hrvatski sabor guvernerom ga je imenovao u tri navrata - 2012., 2018. i 2024.
Zbog Vujčićeva odlaska, morat će se imenovati novi guverner, a procedura je takva da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Odnosno klubovi zastupnika šalju Odboru za izbor prijedloge kandidata, a Odbor potom utvrđuje odluku koju predlaže na plenarnu sjednicu.
Izmjenama Zakona o tržištu kapitala do povećanja konkurentnosti toga tržišta
U nastavku dana zastupnici će raspraviti izmjene Zakona o tržištu kapitala koje Vlada predlaže radi daljnjeg usklađivanja s europskim zakonodavstvom, a s ciljem povećanja konkurentnosti toga tržišta i olakšavanja pristupa financiranju, te novi Zakon o provedbi EU Uredbe o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.
Ključne novosti koje donose izmjene Zakona o tržištu kapitala odnose se na pojednostavljenje i ubrzanje javnih ponuda vrijednosnih papira i uvrštenja na tržište kapitala, smanjenje administrativnog opterećenja izdavatelja, povećanje pragova za izuzeće od obveze izrade prospekta, s trenutnih osam na 12 milijuna eura, jasnija pravila o objavi važnih informacija na tržištu, kao i bolju dostupnost podataka za ulagatelje. Novost zakonskog prijedloga je i da bi Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) postala operater Fonda za zaštitu ulagatelja, što je trenutno SKDD.
Drugim spomenutim zakonom uvodi se obveza uspostave aktivnih računa i izvještavanja trgovinskim repozitorijima te obveza da određeni financijski i nefinancijski subjekti dio svojih transakcija izvedenicama poravnavaju u središnjoj drugoj ugovornoj strani unutar Europske unije, čime se smanjuje ovisnost o infrastrukturi za poravnanje iz trećih zemalja.
Također, omogućuje se i korištenje javnih jamstava i bankovnih garancija, uvode se jasnije strukture prekršaja i periodični penali te proširuju nadzorne ovlasti HANFA-e.
U srijedu su na dnevnom redu prijedlozi izmjena Zakona o obrtu, novog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU te izbor člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
U četvrtak će se na plenarnoj sjednici raspraviti izvješće o radu policije za 2025. godinu, kao i prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, uz izjašnjavanje o podnesenim amandmanima, a ovotjedno zasjedanje zastupnici će zaključiti glasanjem i o točkama koje su raspravili prošloga tjedna.
