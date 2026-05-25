Kakva je procedura za imenovanje novog guvernera ili guvernerke HNB-a?

Ključne novosti koje donose izmjene Zakona o tržištu kapitala odnose se na pojednostavljenje i ubrzanje javnih ponuda vrijednosnih papira i uvrštenja na tržište kapitala, smanjenje administrativnog opterećenja izdavatelja, povećanje pragova za izuzeće od obveze izrade prospekta, s trenutnih osam na 12 milijuna eura, jasnija pravila o objavi važnih informacija na tržištu, kao i bolju dostupnost podataka za ulagatelje. Novost zakonskog prijedloga je i da bi Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) postala operater Fonda za zaštitu ulagatelja, što je trenutno SKDD.