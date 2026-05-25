Veliki skandal sa zlostavljanjem djece u Francuskoj: Osoblje škole pod istragom

Odvjetnik Louis Cailliez, koji zastupa dvije pariške obitelji, u veljači je podnio kaznene prijave zbog navodnih silovanja djece u vrtićima tijekom 2025. godine. U jednom slučaju trogodišnja djevojčica navodno je silovana od strane školskog nadzornika u školi na zapadu Pariza. U drugom slučaju trogodišnjeg dječaka navodno je silovao isti nadzornik koji je premješten u drugu školu nakon pritužbi da je bio fizički nasilan prema djeci.