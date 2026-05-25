više od 100 prijava
Veliki skandal sa zlostavljanjem djece u Francuskoj: Osoblje škole pod istragom
Pariška policija istražuje više od 100 prijava zlostavljanja od strane školskih „nadzornika” nakon što su skupine roditelja poručile da su se godinama borile kako bi njihove optužbe bile shvaćene ozbiljno.
Francusku potresa skandal sa zlostavljanjem djece dok su „nadzornici” u desecima državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja, piše The Guardian.
Pariška policija istražuje više od 100 prijava zlostavljanja, fizičkog nasilja i silovanja djece stare tek tri godine od strane školskih nadzornika tijekom ručka, odmora, popodnevnog spavanja i izvannastavnih aktivnosti, potvrdilo je tužiteljstvo.
„U tijeku su istrage u 84 vrtića, oko 20 osnovnih škola i desetak dnevnih centara”, rekla je glavna pariška tužiteljica Laure Beccuau. Odvjetnici navode da istrage uključuju i navodna silovanja djece stare tri i četiri godine.
Skupine roditelja tvrde da su se godinama borile kako bi se njihove prijave ozbiljno shvatile. Smatraju da su propusti u zapošljavanju i provjerama školskih nadzornika omogućili nastavak zlostavljanja.
"Golemi skandal"
„Ovo je golemi skandal”, rekao je Florian Lastelle, odvjetnik triju pariških obitelji koje su podnijele kaznene prijave zbog navodnog zlostavljanja njihove djece. „Državni školski sustav izvor je ponosa u ovoj zemlji, ali nažalost danas u Francuskoj nije moguće reći da javna služba jamči sigurnost djece.”
Školski nadzornici odrasle su osobe zadužene za djecu tijekom ručka, odmora, spavanja i izvannastavnih aktivnosti, a ponekad s djecom provode više vremena nego učitelji. Ne zapošljavaju ih škole ni ministarstvo obrazovanja, već gradske uprave ili lokalne vlasti — često bez obuke ili stručnih kvalifikacija, sve češće na povremenim poslovima i plaćeni po satu.
Pohađanje vrtića u Francuskoj je obvezno od treće godine života, a školski nadzornici svakodnevno su prisutni u životima djece od tri do 11 godina.
Optužbe protiv školskih nadzornika diljem Francuske uključuju vikanje na djecu, guranje, čupanje za kosu, uskraćivanje hrane, prisiljavanje na jelo do povraćanja te seksualno zlostavljanje i silovanje.
Odvjetnik Louis Cailliez, koji zastupa dvije pariške obitelji, u veljači je podnio kaznene prijave zbog navodnih silovanja djece u vrtićima tijekom 2025. godine. U jednom slučaju trogodišnja djevojčica navodno je silovana od strane školskog nadzornika u školi na zapadu Pariza. U drugom slučaju trogodišnjeg dječaka navodno je silovao isti nadzornik koji je premješten u drugu školu nakon pritužbi da je bio fizički nasilan prema djeci.
Cailliez je rekao: „Jednog jutra trogodišnji dječak postao je toliko uznemiren pred školskim vratima, odbijajući ući, da je pao u svojevrsni trans, a njegova majka je plakala. Ravnateljica je morala izaći i silom ga uvesti u školu, a tada ni majka ni ravnateljica nisu znale razlog.”
"Svakodnevna tortura"
Dodao je da djeca trpe fizičke i psihološke posljedice navodnog zlostavljanja. „Za roditelje je to svakodnevna tortura jer žele da istraga napreduje kako bi se utvrdile razmjere zločina”, rekao je.
Cailliez je sektor školskih nadzornika u Francuskoj nazvao „katastrofom” i „nacionalnom katastrofom”.
U Parizu sljedeći tjedan počinje suđenje školskom nadzorniku optuženom za seksualno zlostavljanje petero djece u dobi između tri i pet godina u vrtiću u 11. pariškom okrugu. Sljedeći mjesec očekuje se i presuda u drugom slučaju protiv 47-godišnjeg školskog nadzornika optuženog za seksualno zlostavljanje devet djevojčica starih 10 godina u Parizu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare