FOTO, VIDEO / Američka delegacija sletjela u Islamabad. Iran: "Došli smo u dobroj volji, iako ne vjerujemo SAD-u"

Ulazimo u 44. dan rata na Bliskom istoku koji je započeo američko-izraelskim napadom na Iran. Visokorangirani iranski dužnosnici stigli su u pakistanski glavni grad Islamabad na pregovore o prekidu vatre sa SAD-om, uključujući predsjednika parlamenta Teherana Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija. Glavni američki pregovarač, potpredsjednik JD Vance, izjavio je prije odlaska na pregovore u Pakistan: „Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo svakako spremni pružiti otvorenu ruku.” Libanonsko Ministarstvo zdravstva povećalo je broj poginulih u izraelskim napadima diljem zemlje u srijedu na 357, upozoravajući da konačan broj još nije utvrđen jer se pronalaze i identificiraju nove žrtve.
Iranska delegacija od oko 71 osobe stigla je u Islamabad na razgovore. Izvori za Reuters potvrdili su i dolazak američke delegacije na čelu s američkim potpredsjednikom Vanceom.
Iransko veleposlanstvo u Južnoj Africi priopćilo je da su “preduvjeti prihvaćeni”, nakon što je Tasnim izvijestio da će razgovori započeti u subotu poslijepodne ako Teheranovi zahtjevi budu ispunjeni.
U izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Bureij u središnjem dijelu Pojasa Gaze ubijeno je najmanje šest osoba, prema medicinskim izvorima.
Iranski gotovo potpuni prekid pristupa internetu, koji je uvela država, premašio je 1.000 sati, objavio je NetBlocks.
Izraelski veleposlanik Yechiel Leiter potvrdio je da je Izrael pristao na razgovore o Libanonu u Washingtonu, DC, u utorak, ali je rekao da neće pregovarati s Hezbolahom.
Ujedinjeni narodi su upozorili da su skloništa u Libanonu “ozbiljno prenapučena” te da se više od polovice javnih škola u zemlji sada koristi kao privremeni smještaj.
11:23
Iranski vođa kaže da bi se SAD trebao usredotočiti na politiku „America First“, a ne „Israel First“
Iranski prvi potpredsjednik kaže da ishod visokorizičnih pregovora u Islamabadu u potpunosti ovisi o prioritetima SAD-a.
Mohammad Reza Aref objavio je na platformi X da je obostrano koristan sporazum moguć ako se američki predstavnici usmjere na svoje interese „America First“, javlja Al Jazeera
Upozorio je na mogući zaokret prema agendi „Israel First“.
Aref je rekao da bi to dovelo do „nepostizanja dogovora“ te da bi Iran „neizbježno nastavio svoju obranu još odlučnije nego prije“.
Takav scenarij, upozorio je, nametnuo bi „veće troškove“ svijetu.
11:22
Izrael odbacuje primirje s Hezbollahom uoči razgovora o Libanonu
Izrael je poručio da neće razgovarati o primirju s Hezbollahom kada se sljedeći tjedan sastane s libanonskim diplomatima na pregovorima u Washingtonu – dok se izraelski napadi na Libanon nastavljaju.
Izraelski i libanonski veleposlanici održali su kasnonoćne razgovore u petak kako bi finalizirali pripreme za sastanak zakazan u State Departmentu u utorak.
11:22
Glavne točke razgovora o primirju u Pakistanu
Evo glavnih pitanja o kojima se očekuje da će dvije strane raspravljati, saznaje Al Jazeera.
- Teheran inzistira da formalni pregovori mogu započeti tek nakon što Washington da jamstva o primirju u Libanonu i ukidanju sankcija Iranu.
- Iran želi primirje u Libanonu, gdje su izraelski napadi ubili gotovo 2.000 ljudi od početka borbi u ožujku. Izrael i SAD poručili su da Libanon nije dio primirja – Teheran tvrdi da jest.
- Iran želi da SAD odblokira iransku imovinu i ukine sankcije koje već godinama cripluju njegovo gospodarstvo. Washington je naznačio da je otvoren za značajno ublažavanje sankcija, ali samo u zamjenu za iranske ustupke vezane uz njegov nuklearni i raketni program.
- Iran želi priznanje svoje nadležnosti nad Hormuškim tjesnacem, gdje namjerava naplaćivati tranzitne pristojbe i kontrolirati pristup. SAD želi da bude otvoren za naftne tankere i druga plovila bez ikakvih ograničenja, uključujući naplatu prolaza.
- Očekuje se da će Iran zahtijevati odštetu za svu štetu tijekom šestotjednog rata. SAD se nije očitovao o reparacijama.
- Izrael i SAD žele da se iranske raketne sposobnosti značajno ograniče. Teheran tvrdi da njegov raketni arsenal nije predmet pregovora.
- Iran želi povlačenje američkih borbenih snaga iz regije, prekid rata na svim frontama i obvezu nenapadanja. Trump je obećao zadržati vojne kapacitete na Bliskom istoku dok se ne postigne mirovni sporazum. Upozorio je na veliku eskalaciju borbi ako Iran ne pristane na uvjete.
10:52
Iransko izaslanstvo sastat će se s pakistanskim premijerom prije razgovora s SAD-om
Iransko izaslanstvo trebalo bi se sastati s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom u 13 sati po lokalnom vremenu (4 ujutro po istočnom vremenu), prema državnom mediju Tasnim, što se čini kao uvod u eventualni diplomatski sastanak s američkom stranom, javlja CNN.
Mogući pregovori između Teherana i Washingtona očekuju se kasnije poslijepodne, izvijestio je isti medij, iako su iranski dužnosnici signalizirali da još nije donesena konačna odluka o tome hoće li se razgovori održati.
Tasnim navodi da su svi pregovori, ako do njih dođe, trenutno planirani kao jednodnevni događaj.
Iran i dalje procjenjuje stav Sjedinjenih Država, navodi Tasnim, sugerirajući da bi razgovori mogli započeti kasnije u subotu, ali ostaju ovisni o razvoju događaja tijekom dana.
10:51
"Netanyahu je više puta pritiskao američke predsjednike da napadnu Iran, ali je samo Trump pristao"
Bivši američki državni tajnik kaže da je izraelski premijer više puta poticao američke administracije da izvedu vojne napade na Iran, no prethodni predsjednici su to odbili, prenosi Al Jazeera.
U intervjuu za emisiju The Briefing with Jen Psaki u petak, Kerry je rekao da je sudjelovao u mnogim razgovorima s Netanyahuom: „Htio je da mi izvršimo napad.”
Kerry je rekao da je izraelski čelnik taj prijedlog iznio izravno bivšem predsjedniku Baracku Obami: „Predsjednik Obama je odbio. Predsjednik Joe Biden je odbio. Predsjednik George W. Bush je odbio.”
Kerry je dodao: „Jedini predsjednik koji je na to pristao, očito, jest predsjednik Trump.”
Osvrćući se na nedavna izvješća, Kerry je rekao da je Netanyahu iznio detaljan argument za vojnu akciju, opisujući ga kao „četverotočkovni prijedlog”.
Rekao je da je prijedlog uključivao tvrdnje da bi napad mogao „eliminirati vodstvo… potaknuti promjenu režima… i uništiti vojsku”.
Kerry je rekao da se izvještaji o tim razgovorima čine vjerodostojnima.
Netanyahu je te argumente iznosio na sastancima s visokim dužnosnicima, gdje su se razmatrala različita stajališta, dodao je Kerry.
10:35
Araghchi njemačkom kolegi: Iran ulazi u pregovore s „potpunim nepovjerenjem“
Novinska agencija Mehr izvještava da je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom telefonskog razgovora rekao svom njemačkom kolegi, Johannu Wadephulu, da Iran u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama ulazi s „potpunim nepovjerenjem“.
Araghchi je rekao da će se njegova zemlja „boriti svim snagama kako bi osigurala interese i prava iranskog naroda“, navodeći ponovljena kršenja obećanja i „izdaje diplomacije“ od strane SAD-a kao razlog za takav stav.
10:18
Izvori otkrili stanje iranskog vrhovnog vođe
Otkako je novi iranski vrhovni vođa imenovan, o njemu smo čuli samo kroz pisane izjave, piše Sky News.
Nakon što je njegov otac Ali Khamenei ubijen u zračnom napadu na početku rata, njegov sin i nasljednik Mojtaba nije se pojavio u javnosti.
Kružile su glasine da ili nije preživio zračni napad ili je zadobio ozbiljne ozljede.
Izvori sada sugeriraju da je potonje slučaj.
Prema novinskoj agenciji Reuters, tri osobe bliske njegovu unutarnjem krugu navode da se još uvijek oporavlja od teških ozljeda lica i nogu.
Njegovo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, a zadobio je značajne ozljede jedne ili obje noge, navode sva tri izvora.
No, 56-godišnjak se unatoč tome oporavlja od rana i ostaje mentalno bistar, dodaju.
Sudjeluje na sastancima s visokim dužnosnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o važnim pitanjima – uključujući i pregovore o miru.
Ovi navodi nisu neovisno potvrđeni.
Opisi se podudaraju s izjavom američkog ministra obrane Petea Hegsetha od 13. ožujka, kada je rekao da je Khamenei „ranjen i vjerojatno unakažen“.
Izvor iz američke obavještajne zajednice rekao je za Reuters da se vjeruje kako je Khamenei izgubio nogu.
10:11
Bivši vojni dužnosnik: Iran ima vrijeme na svojoj strani
Masood Akhtar, bivši pakistanski zračni maršal, smatra da je prioritet američke strane u pregovorima ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i da je to njihov minimalni cilj.
„Također žele osigurati da nuklearni inspektori mogu posjećivati postrojenja”, rekao je za Al Jazeeru iz Islamabada, dodajući da Iran neće promijeniti svoj stav o ključnim pitanjima poput nuklearnog programa i zaliha projektila.
Bivši vojni dužnosnik rekao je da bi Teheran mogao napraviti ustupke u pregovorima oko svoje potpore saveznicima u Libanonu i Jemenu.
Akhtar smatra da iranska strana ima „blagu prednost i vrijeme na svojoj strani”, unatoč udarcima koje je pretrpjela od izraelskih i američkih snaga. Dodao je da SAD-u „ponestaje vremena”.
09:47
Još troje poginulih nakon izraelskih napada u južnom Libanonu
No borbe u Libanonu vjerojatno će biti jedna od ključnih tema za Iran na današnjem sastanku sa SAD-om u Pakistanu, javlja Sky News.
Broj poginulih u izraelskim napadima na Libanon ranije ovog tjedna porastao je na 357, prema podacima ministarstva zdravstva te zemlje.
Jutros je libanonska Nacionalna novinska agencija izvijestila da su tri osobe poginule nakon zračnog napada koji je uništio stambenu zgradu u gradu Maifadoun u južnoj pokrajini Nabatiyeh.
Agencija je izvijestila o višestrukim izraelskim napadima na jugu zemlje uoči mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.
U međuvremenu, Hezbollah – libanonska militantna skupina koju Izrael želi razoružati – priopćio je da je ispalio baraž raketa usmjeren na vojni objekt na sjeveru Izraela.
09:46
Pakistan ponavlja svoju predanost olakšavanju rješavanja sukoba
Pakistanski ministar vanjskih poslova rekao je da se nada kako će SAD i Iran konstruktivno sudjelovati u mirovnim pregovorima, dok je američka delegacija maločas stigla u pakistansku prijestolnicu, javlja Al Jazeera.
Ishaq Dar ponovio je želju Islamabada da nastavi olakšavati stranama postizanje „trajnog i održivog rješenja sukoba“, navodi se u priopćenju pakistanskog ministarstva vanjskih poslova.
Iranska delegacija stigla je u Islamabad kasno sinoć.
