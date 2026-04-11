FOTO, VIDEO / Američka delegacija sletjela u Islamabad. Iran: "Došli smo u dobroj volji, iako ne vjerujemo SAD-u"

Iransko izaslanstvo trebalo bi se sastati s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom u 13 sati po lokalnom vremenu (4 ujutro po istočnom vremenu), prema državnom mediju Tasnim, što se čini kao uvod u eventualni diplomatski sastanak s američkom stranom, javlja CNN.

Mogući pregovori između Teherana i Washingtona očekuju se kasnije poslijepodne, izvijestio je isti medij, iako su iranski dužnosnici signalizirali da još nije donesena konačna odluka o tome hoće li se razgovori održati.

Tasnim navodi da su svi pregovori, ako do njih dođe, trenutno planirani kao jednodnevni događaj.

Iran i dalje procjenjuje stav Sjedinjenih Država, navodi Tasnim, sugerirajući da bi razgovori mogli započeti kasnije u subotu, ali ostaju ovisni o razvoju događaja tijekom dana.