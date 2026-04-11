Izrael je pristao započeti formalne pregovore s Libanonom sljedećeg tjedna, nakon tjedana žestokih napada i kopnene invazije na dijelove zemlje.
Tim povodom javnosti se obratio izraelski premijer Benjamin Netanyahu i rekao da je Izrael otvoren za mirovni sporazum s Libanonom, ali samo ako takav sporazum bude dugotrajan i ako se oružje Hezbolaha "demontira".
"Libanon nam se obratio. U proteklom mjesecu više se puta javio kako bi započeo izravne mirovne pregovore", rekao je Netanyahu.
"Dao sam svoje odobrenje, ali uz dva uvjeta: želimo demontiranje oružja Hezbollaha i želimo pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama."
PROČITAJTE JOŠ
