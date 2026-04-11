NAPADI SE NASTAVLJAJU

Netanyahu: Libanon je više puta zatražio primirje. Može, ako se ispune dva uvjeta

Hina
Hina
|
11. tra. 2026. 21:50
Benjamin Netanyahu
REUTERS / Ronen Zvulun

Izrael je pristao započeti formalne pregovore s Libanonom sljedećeg tjedna, nakon tjedana žestokih napada i kopnene invazije na dijelove zemlje.

Tim povodom javnosti se obratio izraelski premijer Benjamin Netanyahu i rekao da je Izrael otvoren za mirovni sporazum s Libanonom, ali samo ako takav sporazum bude dugotrajan i ako se oružje Hezbolaha "demontira".

"Libanon nam se obratio. U proteklom mjesecu više se puta javio kako bi započeo izravne mirovne pregovore", rekao je Netanyahu.

"Dao sam svoje odobrenje, ali uz dva uvjeta: želimo demontiranje oružja Hezbollaha i želimo pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama."

PROČITAJTE JOŠ

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ