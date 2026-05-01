Gradsko vijeće Livorna kaže da su se stanovnici žalili na neugodan miris zbog porasta broja kućnih ljubimaca
Oglas
Vlasnici pasa u talijanskom lučkom gradu morat će čistiti mokraću svojih ljubimaca s javnih površina ili će se suočiti s kaznama do 500 eura, prenosi The Guardian.
Luca Salvetti, gradonačelnik Livorna na obali Toskane, uveo je ovu mjeru nakon pritužbi stanovnika na miris pseće mokraće, osobito u parkovima i dječjim igralištima.
Vlasnici pasa sada će morati nositi boce s vodom i raspršivače kako bi ispirali pločnike, klupe pa čak i kotače parkiranih automobila i skutera.
Njihovim ljubimcima također je zabranjeno mokriti u blizini ulaza i prozora, posebno kod ulaza u trgovine, urede i domove.
„Javni prostori su zajednička imovina koju treba štititi kako bi se osigurali urednost, higijena i kvaliteta urbanog života”, navelo je vijeće u priopćenju.
Vijeće je dodalo da odgovara na „brojne prijave stanovnika koje ističu nelagodu zbog neugodnih mirisa te zdravstvene i higijenske probleme uzrokovane prisutnošću tekućeg životinjskog otpada na prostorima namijenjenima druženju odraslih i djece”. Također su naglasili da je mjera posebno potrebna zbog velikog porasta broja kućnih ljubimaca, osobito pasa.
Mjera će se odnositi na sve koji šeću psa, bilo da su vlasnici ili osobe koje se brinu o životinji, te će biti na snazi od 20. svibnja do 31. listopada, razdoblja koje se smatra najkritičnijim zbog viših temperatura i manjka kiše koja inače pomaže u čišćenju površina.
Prekršitelji se mogu suočiti s kaznama od 25 do 500 eura.
Slična pravila već postoje u Livornu za pseći izmet, pri čemu su šetači pasa dužni nositi opremu za njegovo uklanjanje. Javne službe mogu provoditi nasumične kontrole kako bi provjerile imaju li potrebnu opremu.
U rujnu prošle godine vlasti u Bolzanu izazvale su kontroverze među udrugama za prava životinja nakon što su predložile porez za pse od 1,50 eura po noći za pse koji borave u toj sjevernoj talijanskoj pokrajini te 100 eura godišnje po psu za vlasnike koji ondje žive, a prihod bi se koristio za čišćenje ulica od psećeg otpada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas